Almanlar bakıcı için geldi; maaş 3 bin Euro! İşte şartlar

Almanya\u2019da kabul edilen bir yasa ile \u00fclkeye nitelikli i\u015fg\u00fcc\u00fc al\u0131m\u0131 i\u00e7in kap\u0131lar a\u00e7\u0131lm\u0131\u015ft\u0131. \u015eimdi de T\u00fcrkiye\u2019den hasta ve ya\u015fl\u0131 bak\u0131m\u0131 alan\u0131nda \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131 getirmek i\u00e7in harekete ge\u00e7ildi. Sosyal Hay\u0131r Kurumu AWO, Almanya\u2019da \u00e7al\u0131\u015fmak isteyen T\u00fcrk bak\u0131m elemanlar\u0131yla bu ay \u0130stanbul\u2019da i\u015f g\u00f6r\u00fc\u015fmesine ba\u015fl\u0131yor.\r\n,Almanya, n\u00fcfusun ya\u015flanmas\u0131yla do\u011fan nitelikli i\u015fg\u00fcc\u00fc ihtiyac\u0131n\u0131 yurt d\u0131\u015f\u0131ndan kar\u015f\u0131lamak i\u00e7in yasa \u00e7\u0131kard\u0131. S\u00f6z konusu yasa 1 Ocak 2020\u2019de y\u00fcr\u00fcrl\u00fc\u011fe girecek. Ancak yasa hen\u00fcz y\u00fcr\u00fcrl\u00fc\u011fe girmeden harekete ge\u00e7en Sosyal Hay\u0131r Kurumu AWO ile \u0130leti\u015fim ve Strateji \u015eirketi (PKS) i\u015fbirli\u011fi yaparak T\u00fcrkiye\u2019den sa\u011fl\u0131k eleman\u0131 getirmek i\u00e7in giri\u015fimlere ba\u015flad\u0131. H\u00fcrriyet'ten Ali Varl\u0131'n\u0131n haberine g\u00f6re Sa\u011fl\u0131k ve Sosyal Hizmet \u00c7al\u0131\u015fanlar\u0131 Sendikas\u0131 (Sa\u011fl\u0131k-Sen) ile i\u015fbirli\u011fi yapan iki kurum, hasta ve ya\u015fl\u0131 bak\u0131m\u0131 alan\u0131nda \u00e7al\u0131\u015facak elemanlarla bu ay \u0130stanbul\u2019da i\u015fe al\u0131nma g\u00f6r\u00fc\u015fmeleri yapacak.\r\n\r\n,Almanya 260 bin ki\u015fiyi istihdam edecek, maa\u015f 3 bin Euro! M\u00fclakatlar \u0130stanbul'da, e\u011fitim \u00fccretsiz...,Almanlar bak\u0131c\u0131 i\u00e7in \u00fclkemize geldi; teklif edilen maa\u015f 3 bin Euro, mesailerle birlikte maa\u015f daha da y\u00fckselecek! \u0130\u015fte \u015fartlar...,\u0130stanbul\u2019da yap\u0131lacak i\u015f g\u00f6r\u00fc\u015fmelerini y\u00fcr\u00fctecek olan Keskinler, adaylarla tek tek g\u00f6r\u00fc\u015fece\u011fini ve bu g\u00f6r\u00fc\u015fmeler sonunda da adaylar\u0131n belirlenece\u011fini s\u00f6yledi. Keskinler \u201cSosyal medya \u00fczerinden gelen ba\u015fvurular\u0131 de\u011ferlendirdikten sonra \u00e7al\u0131\u015facak adaylarla i\u015f akdi imzalanacak. \u0130stanbul\u2019da \u00fccretsiz Almanca kursu verilecek ve Almanya\u2019n\u0131n sistemi tan\u0131t\u0131lacak. Almanya\u2019n\u0131n \u0130stanbul Ba\u015fkonsoloslu\u011fuyla g\u00f6r\u00fc\u015fmelerimizi yapt\u0131k. Vize i\u00e7in kolayl\u0131klar sa\u011flanacak. Ayr\u0131ca kurs g\u00f6rd\u00fckleri zaman dilimi i\u00e7inde iki hafta da Oldenburg kentinde staj g\u00f6recekler\u201d dedi.\r\n\r\n,Almanya, i\u015fg\u00fcc\u00fc a\u00e7\u0131\u011f\u0131n\u0131 kapatmak i\u00e7in ge\u00e7ti\u011fimiz Haziran ay\u0131nda d\u00fcnyan\u0131n her yerinden nitelikli personele Almanya yolunu a\u00e7an yasay\u0131 kabul etti. Yasaya g\u00f6re art\u0131k T\u00fcrkiye de dahil d\u00fcnyan\u0131n d\u00f6rt bir yan\u0131ndan insanlar Almanya\u2019ya gelip \u00e7al\u0131\u015fabilece\u011fi gibi, i\u015f de arayabilecek. Keskinler, Almanya\u2019da ciddi i\u015fg\u00fcc\u00fc a\u00e7\u0131\u011f\u0131 bulundu\u011funu belirterek \u201cA\u00e7\u0131\u011f\u0131 kapatmak i\u00e7in \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki 40 y\u0131l i\u00e7inde her y\u0131l yurt d\u0131\u015f\u0131ndan 260 bin ki\u015fiyi istihdam etmesi gerekir\u201d dedi.\r\n\r\n,AWO Y\u00f6neticileri Lars Bonk ve Nicole Monenschein, ba\u015fvuru yapanlara Almanya\u2019daki yasalara g\u00f6re ve Almanya\u2019daki ko\u015fullara uygun i\u015f s\u00f6zle\u015fmesi yap\u0131laca\u011f\u0131n\u0131n alt\u0131n\u0131 \u00e7izdi. Bonk \u201cElbette biz uzun vadeli bizimle \u00e7al\u0131\u015f\u0131lmas\u0131n\u0131 istiyoruz. Ancak \u00f6ncelikle \u00fc\u00e7 y\u0131ll\u0131k s\u00f6zle\u015fme yapaca\u011f\u0131z. Ba\u015flang\u0131\u00e7ta \u00fccret 2 bin ile 2 bin 500 Euro aras\u0131nda de\u011fi\u015fecek. Daha sonra 3 bin Euro\u2019ya kadar \u00e7\u0131kacak. Mesailerle birlikte maa\u015f daha da y\u00fckselecek. Y\u0131ll\u0131k izin s\u00fcreleri ise hafta sonlar\u0131 hari\u00e7 30 ile 36 g\u00fcn olacak. \u0130\u015f ko\u015fullar\u0131 yap\u0131lan toplu s\u00f6zle\u015fmelere uygun olacak\u201d dedi.\r\n\r\n,PKS \u015eirketi Dan\u0131\u015fman\u0131 G\u00fcl Keskinler, hasta ve ya\u015fl\u0131 bak\u0131m alan\u0131nda \u00e7al\u0131\u015fmak \u00fczere T\u00fcrkiye\u2019den \u00e7al\u0131\u015fan getirmek i\u00e7in giri\u015fimlerde bulunduklar\u0131n\u0131 belirterek \u201cN\u00fcfusun giderek ya\u015fland\u0131\u011f\u0131 Almanya\u2019da i\u015fg\u00fcc\u00fc a\u00e7\u0131\u011f\u0131 olan sekt\u00f6rler aras\u0131nda hasta ve ya\u015fl\u0131 bak\u0131m\u0131 alan\u0131 ilk s\u0131rada geliyor. Bu a\u00e7\u0131\u011f\u0131 kapatmak i\u00e7in Almanya\u2019n\u0131n en tan\u0131nm\u0131\u015f sosyal yard\u0131m kurulu\u015fu AWO, hasta ve ya\u015fl\u0131 bak\u0131m\u0131 i\u00e7in pilot istihdam projesi ba\u015flatt\u0131. Proje kapsam\u0131nda T\u00fcrkiye\u2019den hasta ve ya\u015fl\u0131 bak\u0131m\u0131 alan\u0131nda \u00e7al\u0131\u015facak kad\u0131n ve erkek sa\u011fl\u0131k elemanlar\u0131n\u0131 istihdam etmek istiyoruz. T\u00fcrkiye\u2019den al\u0131nacak hasta ve ya\u015fl\u0131 bak\u0131m elemanlar\u0131n\u0131n en az iki y\u0131l tecr\u00fcbeli ve \u00fcniversite ile meslek okul mezunu olmas\u0131n\u0131 \u015fart ko\u015fuyoruz. T\u00fcrkiye\u2019den \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131 Almanya\u2019da istihdam etmek i\u00e7in T\u00fcm Sa\u011fl\u0131k-Sen ile i\u015fbirli\u011fi yap\u0131yoruz. \u0130\u015fe al\u0131nacaklar AWO\u2019nun Oldenburg kenti \u00e7evresinde \u00e7al\u0131\u015fac