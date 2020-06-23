Almanya'da salgın şoku! Az önce duyurdular

Reuters'\u0131n ge\u00e7ti\u011fi son dakika haberine g\u00f6re, G\u00fctersloh \u015fehrinde artan koronavir\u00fcs vakalar\u0131 sonras\u0131nda kent 30 Haziran'a kadar karantinaya al\u0131nd\u0131.\r\n,T\u00fcrkiye\u2019nin D\u00fcsseldorf Ba\u015fkonsoloslu\u011fu, personelinde koronavir\u00fcs tespit edilmesi \u00fczerine 26 Haziran tarihine kadar kapat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 belirtildi. Almanya'da t\u00fcm d\u00fcnyayla birlikte koronavir\u00fcs m\u00fccadelesi s\u00fcrerken ya\u015fanan bir olay y\u00fcrekleri a\u011fza getirdi.\r\n,700 K\u0130\u015e\u0130L\u0130K B\u0130NA KARANT\u0130NAYA ALINDI! \r\nAlmanya'n\u0131n G\u00f6ttingen \u015fehrinde \u00e7o\u011funlukla g\u00f6\u00e7menlerin ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 700 ki\u015filik bir bina Covid-19 y\u00fcz\u00fcnden karantinaya al\u0131nd\u0131.,Binada ya\u015fayan \u00e7ok say\u0131da ki\u015fi karantina uygulamas\u0131n\u0131 protesto ederek g\u00fcvenlik kuvvetlerine tepki g\u00f6sterdi.\r\n,Yakla\u015f\u0131k 200 ki\u015filik bir grup, binadan \u00e7\u0131kmak i\u00e7in ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcn polisle \u00e7at\u0131\u015f\u0131nca, bina \u00e7evresinde g\u00fcvenlik \u00f6nlemleri art\u0131r\u0131ld\u0131.\r\n,Binan\u0131n bulundu\u011fu b\u00f6lgede \u00e7ok say\u0131da polis n\u00f6bet halinde bulunurken \u00e7evrede eksik olmayan polis ara\u00e7lar\u0131 da dikkat \u00e7ekiyor.\r\n,700 ki\u015finin ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 binan\u0131n \u00e7evresinde, acil durumlarda m\u00fcdahale edebilmek i\u00e7in, polis g\u00fc\u00e7leri d\u0131\u015f\u0131nda s\u00fcrekli olarak ambulanslar da bekletiliyor.\r\n,Per\u015fembe g\u00fcn\u00fc binada ya\u015fayan iki ki\u015fide koronavir\u00fcs tespit edilince bina karantinaya al\u0131nm\u0131\u015ft\u0131. Cuma g\u00fcn\u00fc ise vir\u00fcs\u00fcn 120 ki\u015fiye bula\u015ft\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fcld\u00fc.\r\n,B\u0130NA SAK\u0130NLER\u0130 POL\u0130SLE \u00c7ATI\u015eTI \r\nCumartesi g\u00fcn\u00fc binadan \u00e7\u0131kmak i\u00e7in yakla\u015f\u0131k 200 ki\u015filik bir grup polisle \u00e7at\u0131\u015f\u0131rken havaifi\u015fek, \u015fi\u015fe ve metal sopalar kulland\u0131. \u00c7at\u0131\u015fmalarda baz\u0131 polislerin yaraland\u0131\u011f\u0131 belirtiliyor.,Binadan \u00e7\u0131k\u0131\u015f baz\u0131 \u015fartlara ba\u011fl\u0131: Test sonucu negatif \u00e7\u0131kan bina sakinleri birka\u00e7 g\u00fcn sonra yeniden test yapt\u0131rmak zorunda kalacak.\r\n,Yap\u0131lan ikinci test de negatif \u00e7\u0131karsa binada ya\u015fayanlar \u015fartl\u0131 olarak d\u0131\u015far\u0131 \u00e7\u0131kabiliyor. Negatif teste ra\u011fmen bina d\u0131\u015f\u0131na maske takmadan \u00e7\u0131kmak yasak olacak.\r\nB\u0130NADA \u00c7O\u011eUNLUKLA G\u00d6\u00c7MENLER YA\u015eIYOR \r\nBinada ya\u015fayan g\u00f6\u00e7menlerin \u00e7o\u011funlu\u011funun Romanya k\u00f6kenli oldu\u011fu bildiriliyor.\r\n,Yetkililer karantina ko\u015fullar\u0131yla ilgili olarak bina sakinleriyle ileti\u015fim problemi ya\u015fad\u0131klar\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\nAlman bas\u0131n\u0131na g\u00f6re Almanca-Romence terc\u00fcmanlar getirilerek karantina s\u0131ras\u0131nda ihtiyac\u0131 olanlara bilgiler Romence olarak verildi.\r\n