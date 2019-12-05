Almanya'da yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'in ünlü sunucusunun bahçesinden ceset çıktı!

Kim Milyoner Olmak \u0130ster'in Alman sunucusu Gunter Jauch'un, villas\u0131ndaki in\u015faat \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 s\u0131ras\u0131nda topra\u011fa 30 santimetre g\u00f6m\u00fcl\u00fc ceset \u00e7\u0131kt\u0131.,Almanya'da yay\u0131nlanan Milyoner yar\u0131\u015fmas\u0131n\u0131n sunucusu Gunter Jauch'un, Potsdam'da bulunan villas\u0131n\u0131n bah\u00e7esinde tesad\u00fcfen bulunan ceset \u015fok etkisine neden oldu!,Alman gazetesi Bild'de yer alan habere g\u00f6re, in\u015faat \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 s\u0131ras\u0131nda topra\u011fa yakla\u015f\u0131k 30 santimetre g\u00f6m\u00fcl\u00fc bir insan iskeleti bulundu.,Kemiklerin durumundan uzun y\u0131llar \u00f6nce \u00f6ld\u00fc\u011f\u00fc anla\u015f\u0131lan ki\u015finin \u00f6l\u00fcm zaman\u0131 ve nedeni uzmanlar\u0131n \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki g\u00fcnlerde yapacaklar\u0131 incelemenin ard\u0131ndan belirlenecek.,Bild'e konu\u015fan Federal Brandenburg Eyaleti Askeri Birli\u011fi Mezar Bak\u0131m Birimi Ba\u015fkan\u0131 Oliver Breyhupt, kal\u0131nt\u0131lar\u0131n Sovyet askerine ait olabilece\u011fiyle ilgili olarak hi\u00e7bir \u015f\u00fcpheye yer olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.,Nisan 1945'te Potsdam'da verilen m\u00fccadele, K\u0131z\u0131l Ordu'nun Berlin'e girdi\u011fi ve Almanya'n\u0131n ko\u015fulsuz teslimiyeti kabul etti\u011fi Berlin taarruzunun bir par\u00e7as\u0131yd\u0131. Rus askeri tarih\u00e7ilerine g\u00f6re, 16 Nisan'dan 8 May\u0131s'a kadar s\u00fcren Berlin taaruzunda Sovyet kay\u0131plar\u0131 78 bin 293 ki\u015fiye ula\u015ft\u0131.