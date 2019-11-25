Almanya Dresden'de hırsızlık alarmı

H\u0131rs\u0131zl\u0131k olay\u0131ndan \u00f6nce Augustus K\u00f6pr\u00fcs\u00fc'n\u00fcn alt\u0131ndaki elektrik kutusundan \u015fatonun enerji kayna\u011f\u0131n\u0131n kesildi\u011fi, daha sonra milyarlarca euro de\u011ferindeki eserlerin sergilendi\u011fi \u015fatonun i\u00e7inde bulunan Gr\u00fcne Gew\u00f6lbe koleksiyonunun soyuldu\u011fu kaydedildi.,Almanya'n\u0131n Dresden kentinde tarihi eserlerin bulundu\u011fu \u015fatonun i\u00e7indeki Gr\u00fcne Gew\u00f6lbe koleksiyonu soyuldu.,Dresden Polis S\u00f6zc\u00fcs\u00fc Thomas Geithner, k\u0131ymetli ta\u015flardan olu\u015fan 3 binden fazla alt\u0131n g\u00fcm\u00fc\u015f ve tarihi eserin sergilendi\u011fi koleksiyonun h\u0131rs\u0131zlar\u0131n hedefi oldu\u011funu duyurdu., \u015eatoya pencereden girildi\u011fini tespit eden polis, ilk belirlemelere g\u00f6re h\u0131rs\u0131zlar\u0131n devlet sanat koleksiyonlar\u0131ndan yaln\u0131zca m\u00fccevherleri \u00e7ald\u0131\u011f\u0131n\u0131, vazo veya resim gibi b\u00fcy\u00fck nesneler almad\u0131klar\u0131n\u0131 dile getirdi.\r\n,Saksonya Eyaleti Ba\u015fbakan\u0131 Michael Kretschmer, olay\u0131n polis taraf\u0131ndan duyulmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan olay yerine gelerek bilgi ald\u0131. ,Polis, \u015fatonun g\u00fc\u00e7 kayna\u011f\u0131n\u0131n kesilmesine ra\u011fmen g\u00fcvenlik kameras\u0131n\u0131n kay\u0131tta oldu\u011funu ve elde edilen g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerden yola \u00e7\u0131k\u0131larak h\u0131rs\u0131zlar\u0131n yakalanmas\u0131 i\u00e7in \u00fclke genelinde g\u00fcvenlik g\u00fc\u00e7lerinin bilgilendirildi\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n,Ba\u015fbakan Kretschmer ve Sanat Bakan\u0131 Eva-Maria Stange, soygununun kapsam\u0131 hakk\u0131nda bir fikir edinmek i\u00e7in incelemelerde bulundu.\r\n