Almanya havaalanında çalıştırmak için 3 bin Türk işçi alacak: İşte başvuru şartları

,Al\u0131nacak i\u015f\u00e7ilerin sosyal haklar\u0131 ve konaklama imkanlar\u0131 da Alman h\u00fck\u00fcmeti taraf\u0131ndan kar\u015f\u0131lanacak.,Alman bas\u0131n\u0131ndaki haberlere g\u00f6re, Almanya \u0130\u00e7i\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131, Ula\u015ft\u0131rma Bakanl\u0131\u011f\u0131 ve \u00c7al\u0131\u015fma Bakanl\u0131\u011f\u0131 bu sorunu ortadan kald\u0131rmak i\u00e7in yeni bir ad\u0131m atmaya haz\u0131rlan\u0131yor.,Almanya pandemi sonras\u0131 havaalanlar\u0131nda ya\u015fanan yo\u011funluktan dolay\u0131 3 bin T\u00fcrk i\u015f\u00e7i alaca\u011f\u0131n\u0131 duyurdu. Al\u0131mlar\u0131n detaylar\u0131 da belli oldu. ,Avrupa\u2019da en \u00e7ok T\u00fcr gurbet\u00e7inin oldu\u011fu \u00fclke olan Almanya, pandemiden sonra ya\u015fanan yo\u011funluktan dolay\u0131 havaalanlar\u0131nda \u00e7al\u0131\u015facak 3 bin T\u00fcrk i\u015f\u00e7i alaca\u011f\u0131n\u0131 duyurdu. ,Bu kapsamda bir araya gelen bakanlar, \u00fclke genelinde havaalanlar\u0131ndaki 2-3 bin ki\u015filik personel a\u00e7\u0131\u011f\u0131n\u0131 T\u00fcrk i\u015f\u00e7ilerle kapatma karar\u0131 ald\u0131.,Her t\u00fcrl\u00fc sosyal ayr\u0131mc\u0131l\u0131k ve s\u00f6m\u00fcr\u00fcy\u00fc \u00f6nlemek istediklerini s\u00f6yleyen Heil, "\u0130\u015fverenler toplu \u00fccret \u00f6demeli ve s\u0131n\u0131rl\u0131 bir s\u00fcre i\u00e7in makul bir konaklama sa\u011flamal\u0131d\u0131r.\u201d dedi.,Konuya ili\u015fkin a\u00e7\u0131klama yapan Almanya \u00c7al\u0131\u015fma Bakan\u0131 Hubertus Heil, "Federal h\u00fck\u00fcmet, acilen ihtiya\u00e7 duyulan personelin yurtd\u0131\u015f\u0131ndan ge\u00e7ici i\u015f i\u00e7in Almanya'ya girmesine izin vermeyi planl\u0131yor." diye konu\u015ftu.,Koronavir\u00fcs s\u00fcrecinin atlat\u0131lmas\u0131 ile havayolu ula\u015f\u0131m\u0131nda ya\u015fanan yo\u011funluk ve \u00e7al\u0131\u015fan eksikli\u011fi, havaalanlar\u0131nda kaosa neden oldu.,Yap\u0131lan planlamaya g\u00f6re temmuz ay\u0131ndan itibaren havaalanlar\u0131nda istihdam edilecek i\u015f\u00e7iler i\u00e7in ge\u00e7ici stat\u00fc uygulanacak.