Almanya maçının görünmeyen kahramanı Efecan, karşılaşma sonrası duygulandı

Milli tak\u0131mdaki 3. ma\u00e7\u0131nda ilk gol\u00fcn\u00fc atan Efecan, b\u00fcy\u00fck mutluluk ya\u015fad\u0131.\r\n\r\n,,Efecan Karaca, Uluslar Ligi ma\u00e7lar\u0131 ile ilgili, "Bir an \u00f6nce bu ma\u00e7\u0131 unutup, dinlenip, Rusya ve S\u0131rbistan ma\u00e7lar\u0131na haz\u0131rlanaca\u011f\u0131z. Onlar resmi ma\u00e7, iyi haz\u0131rlan\u0131yoruz. Bug\u00fcn iyi bir s\u0131nav verdik, iyi haz\u0131rl\u0131k ma\u00e7\u0131 yapt\u0131k. \u0130n\u015fallah Rusya ma\u00e7\u0131na kadar haz\u0131r olup, Rusya'y\u0131 Rusya'da yenmek istiyoruz" dedi.\r\n\r\n,Efecan Karaca a\u00e7\u0131klamas\u0131nda, "Almanya gibi g\u00fc\u00e7l\u00fc bir rakibe kar\u015f\u0131 oynad\u0131k ama bizim milli tak\u0131m da \u00e7ok g\u00fc\u00e7l\u00fc. Bu haz\u0131rl\u0131k ma\u00e7\u0131 iyi bir s\u0131nav oldu. Ma\u00e7\u0131n hakk\u0131 beraberlikti, m\u00fcthi\u015f m\u00fccadele g\u00f6sterdik. Almanya gibi zorlu bir rakip kar\u015f\u0131s\u0131nda verdi\u011fi \u015fans i\u00e7in hocama te\u015fekk\u00fcr ederim" dedi.\r\n\r\n,A Milli Tak\u0131m oyuncusu Efecan Karaca, Almanya ile 3-3 berabere kal\u0131nan ma\u00e7\u0131 de\u011ferlendirdi.,Ma\u00e7\u0131n ard\u0131ndan yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamalar sonras\u0131 Efecan Karaca, sosyal medyada da en \u00e7ok konu\u015fulan isimlerden oldu.,\u0130lk 11'de sahaya \u00e7\u0131kan tecr\u00fcbeli orta saha oyuncusu, 67. dakikada Neuhaus'a yapt\u0131\u011f\u0131 pres sonras\u0131 topu kazand\u0131 ve kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya pozisyonda skoru 2-2 yapt\u0131.,Alanyaspor'daki muhte\u015fem y\u00fckseli\u015fiyle 30 ya\u015f\u0131nda A Milli Tak\u0131m formas\u0131na kavu\u015fan Efecan Karaca, d\u00fcnk\u00fc Almanya m\u00fccadelesinde "atom kar\u0131nca" gibi \u00e7al\u0131\u015ft\u0131. ,Att\u0131\u011f\u0131 golle ilgili konu\u015furken duygulanan ve g\u00f6zleri dolan milli oyuncu a\u00e7\u0131klamas\u0131n\u0131n devam\u0131nda, "Milli Tak\u0131m'da 3. ma\u00e7\u0131m, 2. 11'im, Almanya'ya kar\u015f\u0131 gol att\u0131m. Bu beni \u00e7ok duyguland\u0131rd\u0131. Her T\u00fcrk \u00e7ocu\u011fu gibi hayallerimi ger\u00e7ekle\u015ftirdim, \u00e7ok mutlu oldum" dedi.\r\n