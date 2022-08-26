Alparslan Büyük Selçuklu’da veda şoku: Ünlü oyuncu kendi isteğiyle ayrılıyor

Anadolu\u2019nun kap\u0131lar\u0131n\u0131 T\u00fcrklere a\u00e7an Alparslan\u2019\u0131n kutlu yolculu\u011funun anlat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 Alparslan B\u00fcy\u00fck Sel\u00e7uklu dizisinin yeni sezon tan\u0131t\u0131m\u0131 g\u00f6r\u00fcc\u00fcye \u00e7\u0131km\u0131\u015ft\u0131. Eyl\u00fcl ay\u0131nda ekranlara gelecek dizinin fragman\u0131 b\u00fcy\u00fck ses getirmi\u015fti.,Bar\u0131\u015f Ba\u011fc\u0131 taraf\u0131ndan konuyla ilgili resmi bir a\u00e7\u0131klama gelmezken, oyuncunun yeni gelen projeleri de\u011ferlendirmeye ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 konu\u015fulanlar aras\u0131nda.,Ba\u015frollerinde Bar\u0131\u015f Ardu\u00e7\u2019un yer ald\u0131\u011f\u0131, y\u00f6netmenli\u011fini Sedat \u0130nci'nin yapt\u0131\u011f\u0131, senaryosunu Emre Konuk'un kaleme ald\u0131\u011f\u0131 Alparslan B\u00fcy\u00fck Sel\u00e7uklu, TRT1 ekranlar\u0131ndaki maceras\u0131na eyl\u00fcl ay\u0131nda yeni b\u00f6l\u00fcmleriyle bulu\u015fmaya haz\u0131rlan\u0131rken beklenmedik bir veda haberi geldi.,Dizide \u2018Sel\u00e7uklu Sultan\u0131\u2019 ve \u2018\u00c7a\u011fr\u0131 Bey\u2019in karde\u015fi\u2019 rollerini \u00fcstlenen Bar\u0131\u015f Ba\u011fc\u0131\u2019n\u0131n projeye veda edece\u011fi \u00f6\u011frenildi. ,Heyecan\u0131n bir an bile eksik olmad\u0131\u011f\u0131 dizide \u00fcnl\u00fc oyuncunun vedas\u0131 izleyenleri \u015fa\u015fk\u0131na \u00e7evirdi.,Pazartesi ak\u015famlar\u0131na damga vuran diziden \u00fcnl\u00fc oyuncunun ayr\u0131laca\u011f\u0131n\u0131 duyan izleyiciler \u015fa\u015fk\u0131nl\u0131k ya\u015fad\u0131.,TRT1 ekranlar\u0131n\u0131n reyting rekorlar\u0131 k\u0131ran dizisi Alparslan B\u00fcy\u00fck Sel\u00e7uklu\u2019da yeni sezon \u00f6ncesi izleyiciyi \u015fa\u015f\u0131rtan bir ayr\u0131l\u0131k haberi geldi.