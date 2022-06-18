Altay'dan Southampton'a... Polonyalı kaleci Mateusz Lis Premier League'de

Premier League ekibi Southampton, geçen sezon Altay forması giyen Polonyalı kaleci Mateusz Lis'i transfer ettiğini açıkladı. Southampton Kulübü, Altay ile sözleşmesi sona eren serbest oyuncu statüsündeki Lis ile 5 yıllık kontrat imzalandığını duyurdu. Ülkesinde Lech Poznan ve Wisla Krakow gibi takımlarda oynayan 25 yaşındaki file bekçisi, geçen yıl Altay'a transfer olmuştu. Lis, Süper Lig'de geçen sezon Altay formasıyla 35 maça çıkmıştı.