Altın alacaklar dikkat

Koronavir\u00fcs ile m\u00fccadele kapsam\u0131nda d\u00fc\u011f\u00fcn salonlar\u0131, Mart ay\u0131nda ge\u00e7ici s\u00fcreyle faaliyetlerini durdurmu\u015ftu.,Bununla birlikte pek \u00e7ok \u00e7ift de \u00f6zel g\u00fcnlerini ya iptal etti ya da erteledi.\r\n,Normalle\u015fme s\u00fcreciyle birlikte d\u00fc\u011f\u00fcn salonlar\u0131n\u0131n belirli kurallar \u00e7er\u00e7evesinde 1 Temmuz\u2019da kap\u0131lar\u0131n\u0131 a\u00e7mas\u0131, baz\u0131 sekt\u00f6rlerde hareketlilik olu\u015fturdu.\r\n,Yaz aylar\u0131n\u0131n gelmesinin ard\u0131ndan d\u00fc\u011f\u00fcn sezonu da a\u00e7\u0131ld\u0131. Yat\u0131r\u0131mc\u0131lar taraf\u0131ndan 'g\u00fcvenli liman' olarak g\u00f6r\u00fclen alt\u0131n fiyatlar\u0131nda ya\u015fanan art\u0131\u015f da bu s\u00fcre\u00e7te devam etti. Alt\u0131na yat\u0131r\u0131m yapanlar, di\u011fer yat\u0131r\u0131m ara\u00e7lar\u0131na g\u00fcvenenleri geride b\u0131rak\u0131rken alt\u0131n fiyatlar\u0131nda y\u0131lba\u015f\u0131ndan bu yana y\u00fczde 25\u2019e yak\u0131n da bir art\u0131\u015f ya\u015fand\u0131. G\u00fcvenli limandaki y\u00fckseli\u015f s\u00fcrerken piyasadaki sahte alt\u0131na dikkat \u00e7ekildi. \u00c7o\u011fu zaman ger\u00e7e\u011finden dahi ay\u0131rt edilemeyen alt\u0131n g\u00f6r\u00fcn\u00fcml\u00fc tak\u0131lar ve sahte alt\u0131nlar hem vatanda\u015flar\u0131 hem de kuyumcular\u0131 zora sokuyor.\r\n,K\u0131r\u0131kkale Kuyumcular Derne\u011fi \u0130kinci Ba\u015fkan\u0131 ve P\u0131nar Kuyumculuk sahibi Adem Karap\u0131nar, zor bir s\u00fcre\u00e7 ge\u00e7irdiklerini belirtti. Karap\u0131nar, \u201c15 Mart\u2019tan itibaren bizlerde zor bir s\u00fcre\u00e7 ba\u015flad\u0131 ciddi anlamda. D\u00fc\u011f\u00fcnlerin olmamas\u0131, alt\u0131nlar\u0131n birdenbire y\u00fckselmesi de etkiledi bizi. Ama \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki s\u00fcre\u00e7te daha iyi olaca\u011f\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyoruz. Biz pandemi s\u00fcrecini atlataca\u011f\u0131m\u0131z\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyoruz. D\u00fc\u011f\u00fcn mevsimi de Temmuz\u2019da ba\u015fl\u0131yor. Biraz hareket olacak diye tahmin ediyoruz. \u0130n\u015fallah hakk\u0131m\u0131zda hay\u0131rl\u0131s\u0131 olur\u201d dedi.\r\n,Alt\u0131n\u0131n ayarlar\u0131yla oynand\u0131\u011f\u0131n\u0131 kaydeden Karap\u0131nar, \u201cSahte alt\u0131nlara \u00e7ok dikkat etmemiz gerekiyor. Vatanda\u015f ister istemez kuyumcuya yutturabiliyor. M\u00fcmk\u00fcn mertebe tan\u0131d\u0131k m\u00fc\u015fterilerden al\u0131\u015fveri\u015f yapmakta fayda var. \u0130ster istemez insanlar\u0131n alt\u0131n i\u015fi olmad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in biraz daha gelen m\u00fc\u015fterilere hassasiyet g\u00f6sterip yard\u0131mc\u0131 olmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131yorlar. Burada sahte alt\u0131n al\u0131m\u0131na engel de\u011fil. O y\u00fczden de dikkat etmelerinde fayda var. Ayarlar\u0131na bakmalar\u0131nda fayda var. Vatanda\u015flar da gelsinler tan\u0131d\u0131k kuyumcular varsa rahatl\u0131kla gelip al\u0131\u015fveri\u015fini yaps\u0131nlar. Kuyumcuya alt\u0131n\u0131 yazd\u0131rs\u0131nlar faturas\u0131n\u0131 als\u0131nlar. Bu \u015fekilde vatanda\u015fta kendini sa\u011flama alm\u0131\u015f olabilir\u201d ifadelerini kulland\u0131.\r\n,Piyasalarda alt\u0131n\u0131n gram fiyat\u0131 390 TL, \u00e7eyrek alt\u0131n 650 TL, Cumhuriyet alt\u0131n\u0131 ise 2 bin 650 TL civar\u0131nda i\u015flem g\u00f6r\u00fcyor.\r\n