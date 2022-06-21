Altın alacaklar dikkat! Dev bankadan rekor tahmin geldi: Haziran ayının sonuna...

Fed’in faiz artırım kararı ve ABD’de artan enflasyon oranları altın ve doları baskılamış durumda. Analistlerden peş peşe altın tahminleri gelmeye devam ediyor. Almanya’nın en büyük bankalarından olan Deutsche Bank’taki ekonomistlerden yeni bir rekor tahmini yapıldı. Analistler güvenli liman çekiciliğinin devam ettiğini belirterek altın fiyatlarında bekledikleri pik seviyeyi açıkladı. Peki altın düşecek mi, yükselecek mi? İşte detaylar…