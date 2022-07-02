Altın alacaklar dikkat! İslam Memiş ‘Ciddi bir baskılanma’ var diyerek gram altında yükseliş tarihini açıkladı: Kademeli alın

Altın fiyatlarındaki fiyat dalgalanması vatandaşların gündeminde. Özellikle BDDK’nın kararı sonrası sert düşüşe geçen gram ve çeyrek altında dalgalı seyir sürüyor. Gram altın 980 liranın altına kadar gerilemiş durumda. Altındaki hareketliliği değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ‘Ciddi bir baskı ve manipülasyon var’ diyerek vatandaşları uyardı. Düşüşlerin kalıcı olmadığını belirten İslam Memiş, altın alacakları uyararak yükseliş tarihlerini açıkladı. Peki altın fiyatları ne zaman yükselecek? Altında hangi seviyeden alım-satım yapmalıyım?