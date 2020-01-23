Altın alacaklar dikkat! İşte altı fiyatlarında son durum

\u00c7eyrek, gram alt\u0131n ka\u00e7 tl? Alt\u0131n fiyatlar\u0131nda son durum!, Alt\u0131n fiyatlar\u0131 ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 y\u00fckseli\u015fler ve d\u00fc\u015f\u00fc\u015fler sebebiyle merakla ara\u015ft\u0131r\u0131l\u0131yor. ,Birikimlerini alt\u0131n olarak b\u00fcy\u00fctmek isteyen yat\u0131r\u0131mc\u0131lar\u0131n yan\u0131 s\u0131ra tak\u0131 olarak alt\u0131n almak isteyenler de \u201dalt\u0131n ne kadar\u201d sorusunun yan\u0131t\u0131n\u0131 ara\u015ft\u0131r\u0131yor. ,Alt\u0131n\u0131n gram fiyat\u0131 296,89 liradan i\u015flem g\u00f6r\u00fcyor.\r\n\r\n,ALTIN F\u0130YATLARI 23 OCAK 2020\r\n\r\n\u00c7eyrek alt\u0131n: 484,53 Lira\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n,Yar\u0131m alt\u0131n: 484,53 Lira,Gram alt\u0131n: 296,89 Lira,Cumhuriyet alt\u0131n\u0131: 1.993,00 Lira