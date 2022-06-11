Altın alacaklar dikkat! Tuna Kaya ‘Düşüşlere dikkat’ diyerek uyardı: Gram altın bu seviyeleri aşacak

Altın fiyatlarında hareketlilik sürerken Para Piyasaları Uzmanı Tuna Kaya, yıl sonu için tahminlerini açıkladı. Gram altında destek seviyesinin 995 TL olduğunu söyleyen Tuna Kaya, yıl sonunda 1450 TL seviyelerini görebiliriz uyarısında bulundu. Ons altın için 2 bin dolar eşiğin kritik olduğunu vurguladı. Peki gram altında son durum ne? Gram altın yükselir mi? Gram altında hangi seviyeden alım yapmalıyım?