Altın alacaklar dikkat! Ünlü yatırımcı uyardı: Acele etmeyin

Corona vir\u00fcs salg\u0131n\u0131n\u0131n olu\u015fturdu\u011fu ekonomik dalgalanma s\u00fcrecinde alt\u0131n h\u0131zl\u0131 bir \u015fekilde de\u011fer kazand\u0131.\r\n\r\n,Onsu 2.000 dolar\u0131n \u00fczerine \u00e7\u0131kan alt\u0131n yat\u0131r\u0131mc\u0131lar\u0131n dikkatini \u00e7ekmeye devam ediyor. Ancak \u00fcnl\u00fc yat\u0131r\u0131mc\u0131 Mark Mobius alt\u0131n almakta \u00e7ok h\u0131zl\u0131 davran\u0131lmamas\u0131 konusunda uyar\u0131yor.\r\n\r\n\r\n\r\n,D\u00fcnyan\u0131n \u00f6nde gelen yat\u0131r\u0131mc\u0131lar\u0131ndan Mobius, Financial News'e verdi\u011fi r\u00f6portajda alt\u0131n alacak yat\u0131r\u0131mc\u0131lar\u0131n fiyatlarda d\u00fczeltme beklemesi gerekti\u011fini belirtiyor. Bu d\u00fczeltme alt\u0131n\u0131n de\u011ferinin y\u00fczde 10 oran\u0131nda d\u00fc\u015fmesi anlam\u0131na geliyor.,Mobius r\u00f6portaj\u0131nda, "En g\u00fcvenli yat\u0131r\u0131mlar hisse senetleri ve alt\u0131n gibi de\u011ferli metaller. Fakat fiyat d\u00fczeltesi olu\u015fana kadar alt\u0131n ya da de\u011ferli metal al\u0131nmas\u0131n\u0131 tavsiye etmiyorum" ifadelerini kulland\u0131.\r\n\r\n,Alt\u0131n\u0131n fiyat\u0131 corona vir\u00fcs krizi s\u00fcrecinde olu\u015fan piyasa dalgalanmalar\u0131 nedeniyle bu yaz t\u00fcm zamanlar\u0131n en y\u00fcksek seviyesine ula\u015ft\u0131. Pazartesi g\u00fcn\u00fc Warren Buffett\u2019nin \u015firketi Berkshire Hathaway alt\u0131n madencili\u011fi \u015firketi Barrick Gold'un hisselerini sat\u0131n alarak fiyatlar\u0131 yukar\u0131ya \u00e7ekmi\u015fti.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n,Alt\u0131n fiyatlar\u0131 sal\u0131 g\u00fcn\u00fc 2.000 dolar seviyesine tekrar ula\u015ft\u0131 fakat 19 A\u011fustos'ta ABD Merkez Bankas\u0131\u2019n\u0131n politika toplant\u0131s\u0131na dakikalar kala y\u00fczde 2 gerileyerek \u00e7ar\u015famba g\u00fcn\u00fcn\u00fc onsu 1.963 dolar seviyesinde ge\u00e7irdi. ,Mobius yat\u0131r\u0131mc\u0131lar\u0131n hangi yat\u0131r\u0131mlarda g\u00fcvende hissedece\u011fine ili\u015fkin sorulan soruya, "G\u00fc\u00e7l\u00fc bilan\u00e7olar\u0131 olan ve gelirlerini artt\u0131ran \u015firketlerin hisseleri en iyisi" \u015feklinde yan\u0131t verdi.\r\n,Ge\u00e7ti\u011fimiz hafta ABD ba\u015fkanl\u0131k se\u00e7imlerine ili\u015fkin de bir deme\u00e7 veren Mobius Biden\u2019\u0131n zaferinin felaket olaca\u011f\u0131n\u0131 dile getirmi\u015fti. Mobius, Trump galibiyetinin borsay\u0131 canland\u0131r\u0131p canland\u0131rmayaca\u011f\u0131 sorusuna ise olumlu yan\u0131t vererek, "Onun amac\u0131 insanlar\u0131 i\u015flerine tekrar geri getirmek, i\u015fsizli\u011fi azaltmak ve genel olarak ekonomiyi canland\u0131rmak" s\u00f6zlerine yer vermi\u015fti.