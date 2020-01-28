Altın almadan önce dikkat! İşte altında son durum

\u00c7eyrek, gram alt\u0131n ka\u00e7 tl? Alt\u0131n fiyatlar\u0131nda son durum! \u0130\u015fte 28 Ocak 2020 g\u00fcncel alt\u0131n fiyatlar\u0131...,G\u00fcncel geli\u015fmelerle beraber alt\u0131n fiyatlar\u0131 da dalgalanmalar ya\u015f\u0131yor. Alt\u0131n, artan corona vir\u00fcs endi\u015fesiyle y\u00fckselerek \u00fc\u00e7 haftan\u0131n en y\u00fcksek d\u00fczeyine yakla\u015ft\u0131. \u0130\u015fte alt\u0131n fiyatlar\u0131nda g\u00fcncel rakamlar\u2026\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n,ALTIN F\u0130YATLARI 28 OCAK,Gram alt\u0131n: 302,03 Lira\r\n,\u00c7eyrek alt\u0131n: 494,01 Lira,Yar\u0131m alt\u0131n: 988,03 Lira,Cumhuriyet alt\u0131n\u0131: 2.032,00 Lira