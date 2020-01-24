Altın almadan önce okuyun! İşte altın fiyatlarında son durum

\u00c7eyrek, gram alt\u0131n ka\u00e7 tl? Alt\u0131n fiyatlar\u0131nda son durum! \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n,ALTIN F\u0130YATLARI 22 OCAK 2020, K\u00fcresel riskler artt\u0131\u011f\u0131nda yat\u0131r\u0131mc\u0131lar\u0131n s\u0131\u011f\u0131nd\u0131\u011f\u0131 g\u00fcvenli liman olan alt\u0131n fiyatlar\u0131nda son durum \u015fu \u015fekilde\u2026\r\n,Yat\u0131r\u0131mc\u0131lar\u0131n yak\u0131ndan takip etti\u011fi alt\u0131n t\u00fcrlerinin bug\u00fcnk\u00fc fiyatlar\u0131;,\u00c7EYREK ALTIN: 485,51,GRAM ALTIN: 297,96,CUMHUR\u0130YET ALTINI: 1.994,00,YARIM ALTIN: 971,02,Piyasalardan al\u0131nan son verilere g\u00f6re alt\u0131n fiyatlar\u0131 yatay ilerliyor, ufak d\u00fc\u015f\u00fc\u015f ve y\u00fckseli\u015fler ya\u015fansa da alt\u0131n fiyatlar\u0131nda b\u00fcy\u00fck bir hareket g\u00f6zlenmiyor.