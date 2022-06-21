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Türkiye Gazetesi

Altın fiyatları bugün ne kadar? 21 Haziran 2022 gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? İşe altında son durum

Altın fiyatları bugün ne kadar? 21 Haziran 2022 gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? İşe altında son durum

Yeni haftaya yükselişle başlayan altın fiyatları haftanın ikinci iş gününde yatay seyre geçti. Dolardaki düşüşten destek bulan ons altın yükselişini sürdürürken, gram altın güne 1.021 TL’den başladı. Vatandaşlar ise düğün sezonunun açılmasıyla anlık ve güncel altın fiyatlarını yakından takip etmeye başladı. Peki 21 Haziran 2022 tam, cumhuriyet, yarım, gram ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? İşte anlık ve güncel altın fiyatları…

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