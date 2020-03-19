Altın fiyatları düştü mü? İşte son durum!

\u00c7eyrek, gram alt\u0131n ka\u00e7 tl? Alt\u0131n fiyatlar\u0131nda son durum!, Corona vir\u00fcs\u00fc salg\u0131n\u0131n\u0131n etkisiyle yat\u0131r\u0131mc\u0131lar g\u00fcvenli limana y\u00f6nelince ge\u00e7ti\u011fimiz haftalarda ciddi \u015fekilde y\u00fckselen alt\u0131n fiyatlar\u0131 sonras\u0131nda bir miktar d\u00fc\u015ft\u00fc. \u0130\u015fte g\u00fcncel \u00e7eyrek ve gram alt\u0131n fiyatlar\u0131\u2026\r\n\r\n,ALTIN F\u0130YATLARI 19 MART 2020\r\n\r\n,\u0130stanbul Kapal\u0131\u00e7ar\u015f\u0131\u2019da 312 liradan al\u0131nan 24 Ayar K\u00fcl\u00e7e Alt\u0131n (Gr.) 312,20 liradan, ,2 bin 56 liradan al\u0131nan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 77 liradan, ,285 liradan al\u0131nan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 289 liradan, 2 bin 10 liradan al\u0131nan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 20 liradan,,bin 5 liradan al\u0131nan Yar\u0131m Ziynet bin 15 liradan ve 502 liradan al\u0131nan \u00c7eyrek Ziynet 507 liradan sat\u0131ld\u0131.