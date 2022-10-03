Altın fiyatları fırladı! Gram altın yeniden 1000 TL'nin üzerinde

3 haftad\u0131r d\u00fc\u015f\u00fc\u015f grafi\u011fi \u00e7izen alt\u0131n fiyatlar\u0131 yeni haftayla birlikte bir anda f\u0131rlad\u0131. ,Al\u0131\u015f fiyat\u0131: 1.662,67\r\n\r\nSat\u0131\u015f fiyat\u0131: 1.662,96\r\n\r\n\r\n\r\n,Al\u0131\u015f fiyat\u0131: 3.217,41\r\n\r\nSat\u0131\u015f fiyat\u0131: 3.298,72,Al\u0131\u015f fiyat\u0131: 6.455,00\r\n\r\nSat\u0131\u015f fiyat\u0131: 6.577,27,\u00c7eyrek alt\u0131n fiyatlar\u0131 3 Ekim g\u00fcn\u00fc kaydedilen verilere g\u00f6re 1.613,75 lira al\u0131\u015f ve 1.649,36 lira sat\u0131\u015f fiyat\u0131 \u00fczerinden i\u015flem g\u00f6r\u00fcyor.\r\n\r\n\r\n\r\n,Enflasyonla m\u00fccadele kapsam\u0131nda Fed'den gelen tarihi 75 baz puan faiz art\u0131\u015f\u0131 ve merkez bankalar\u0131ndan gelen '\u015fahin' tonlu a\u00e7\u0131klamalar sonras\u0131 ge\u00e7ti\u011fimiz haftalarda sert d\u00fc\u015f\u00fc\u015f ya\u015fayan alt\u0131n fiyatlar\u0131 haftaya y\u00fckseli\u015fle ba\u015flad\u0131.,Ge\u00e7ti\u011fimiz hafta 963 TL seviyesine kadar gerileyen Gram alt\u0131n, g\u00fcn i\u00e7inde 993 TL seviyelere kadar y\u00fckseldi. ,Gram alt\u0131n fiyatlar\u0131 3 Ekim Pazartesi g\u00fcn\u00fc g\u00fcncel verilere g\u00f6re 1.011,07 lira al\u0131\u015f ve 1.017,990 lira sat\u0131\u015f fiyat\u0131 \u00fczerinden i\u015flem g\u00f6r\u00fcyor.\r\n\r\n\r\n\r\n,Piyasalar\u0131n kapan\u0131\u015f saatine yak\u0131n ONS taraf\u0131ndaki toparlanma ile ani bir y\u00fckseli\u015f ile gram alt\u0131n 1000 TL \u00fcst\u00fcne \u00e7\u0131kt\u0131 ve 1008 TL seviyelerini g\u00f6rd\u00fc. Gram alt\u0131n bir haftada 45 TL birden de\u011ferlenmi\u015f oldu.