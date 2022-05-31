Altın fiyatları için kritik rakamları duyurdular: ‘Altın kolayca bu seviyelerin altına düşebilir’

Altın fiyatları dolar endeksinin yükselmesi ve ABD tahvil getirilerindeki artışın olumsuz etkileri ile dalgalı bir seyre girdi. Gram altın 980 liraya kadar dayandı. Yatırımcılar ise altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. ‘Altın kolayca bu seviyelerin altına düşebilir.’ diyen analistler, , sarı metal için kritik rakamı açıklayarak, “Yeniden pozisyon alınması, altını kolayca 1.840 dolara ve ardından 1.800 doların hemen altına düşmeye zorlayabilir” dediler.