Altın fiyatları neden düştü?

Piyasalar koronavir\u00fcs a\u015f\u0131s\u0131na ili\u015fkin a\u00e7\u0131klamalara kar\u015f\u0131 pozisyon almaya devam ediyor. Gelecek her bir a\u00e7\u0131klama sert d\u00fc\u015f\u00fc\u015f ve y\u00fckseli\u015flere yol a\u00e7abiliyor.\r\n,Ekonomist Rahmi \u0130ncekara, piyasalardaki dalgalanmalar\u0131 olu\u015fabilecek durumlara kar\u015f\u0131 de\u011ferlendirmelerde bulundu.\r\n,\u0130ncekara, \u201cGe\u00e7en hafta sert y\u00fckselerek tarihi zirveleri g\u00f6ren alt\u0131n fiyatlar\u0131 bu hafta itibar\u0131yla d\u00fc\u015f\u00fc\u015fe ge\u00e7ti.\r\n,D\u00fc\u015f\u00fc\u015f\u00fcn nedeni olarak bakt\u0131\u011f\u0131m\u0131zda alt\u0131n fiyatlar\u0131nda gelen d\u00fczeltme hareketi, kar sat\u0131\u015flar\u0131 ve Rusya\u2019n\u0131n \u2018Koronavir\u00fcs\u00fcn a\u015f\u0131s\u0131n\u0131 bulduk\u2019 a\u00e7\u0131klamas\u0131 etkili oldu.\r\n,\u00d6zellikle koronavir\u00fcs a\u015f\u0131s\u0131yla ilgili yap\u0131lan veya yap\u0131lacak her a\u00e7\u0131klama, vaka say\u0131lar\u0131n\u0131n azalmas\u0131 gibi durumlar piyasalar\u0131n i\u015ftah\u0131n\u0131 daha fazla art\u0131r\u0131yor.\r\nBundan en \u00e7ok etkilenen emtialar\u0131n ba\u015f\u0131nda alt\u0131n geliyor., Vaka say\u0131lar\u0131ndaki art\u0131\u015f durumu ve ikinci dalga ihtimalinin alt\u0131na olan talebi art\u0131rd\u0131\u011f\u0131n\u0131n alt\u0131n\u0131 \u00e7izen \u0130ncekara, koronavir\u00fcs a\u015f\u0131s\u0131na ili\u015fkin a\u00e7\u0131klamalarla alt\u0131nda kar sat\u0131\u015flar\u0131n\u0131n ba\u015flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n\u0130ncekara, 456 lira olan gram alt\u0131n fiyat\u0131n\u0131n bir anda 433 liraya geriledi\u011fini belirtti. (\u0130HA)\r\n\r\n, \u00d6zellikle y\u00fcksek likidite, d\u00fc\u015f\u00fck faizler, ABD ve \u00c7in aras\u0131ndaki gerilim, yakla\u015fan ABD Ba\u015fkanl\u0131k se\u00e7imlerinde Biden\u2019in anketlerde Trump\u2019\u0131n \u00f6n\u00fcnde yer almas\u0131 ve ileride olu\u015fabilecek risk durumlar\u0131ndan dolay\u0131 yat\u0131r\u0131mc\u0131lar kendilerini s\u00fcrekli olarak g\u00fcvenli liman alt\u0131na at\u0131yordu\u201d dedi.