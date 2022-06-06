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Türkiye Gazetesi

Altın fiyatları yükselişe geçti! 6 Haziran Pazartesi günü altın fiyatları ne kadar oldu? 6 Haziran 2022 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları yükselişe geçti! 6 Haziran Pazartesi günü altın fiyatları ne kadar oldu? 6 Haziran 2022 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın ne kadar, kaç TL?

6 Haziran 2022 Pazartesi haftanın ilk gününe altın fiyatları yükselişle başladı. Vatandaşlar tarafından anlık ve güncel altın fiyatları araştırılmaya başlandı. 988 TL’ye kadar çıkan gram altın 1.000 bandını aşmaya çalışıyor. Çeyrek altın ise 1625 liradan işlem görüyor. Özellikle ABD’den gelen ekonomik veriler küresel çapta altın fiyatlarına yön veriyor. Peki 6 Haziran 2022 gram altın, tam altın, yarım altın ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri…

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