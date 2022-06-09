Altın fiyatları zirveye koşuyor! Bugün ve yarına dikkat: Rüzgar tersine dönebilir

Altın fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketlilik sürüyor. Gram altın 1025 lira seviyelerini aştı. Çeyrek altın ise 1600 lira baskısını kırdı. Piyasaların gözü ise yarın açıklanacak olan ABD enflasyon verilerine kitlendi. Öte yandan bugün açıklanacak olan Avrupa Merkez Bankası’nın faiz kararı altın fiyatlarını etkileyebilir. Vatandaşlar ise güncel ve anlık altın fiyatlarını gündemine almış durumda. Peki bugün altın fiyatları ne kadar? Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç TL?