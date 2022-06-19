Altın fiyatlarına Fed darbesi! Çeyrek ve gram altın düşüşler başladı: 19 Haziran 2022 güncel altın fiyatları

Fed’in faiz kararı sonrası dalgalı seyir izleyen altın fiyatları yönünü aşağı doğru çevirdi. Fed’in 28 yılın en sert faizine gitmesi altın fiyatlarını baskılarken, gram ve çeyrek altında düşüşler görüldü. Peki 19 Haziran 2022 Cumartesi günü tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? Fed’in faiz kararı sonrası altın fiyatları düştü mü, yükseldi mi? Bugün altın fiyatları ne kadar? İşte piyasalardaki son durum…