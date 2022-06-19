BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Altın fiyatlarına Fed darbesi! Çeyrek ve gram altın düşüşler başladı: 19 Haziran 2022 güncel altın fiyatları

Altın fiyatlarına Fed darbesi! Çeyrek ve gram altın düşüşler başladı: 19 Haziran 2022 güncel altın fiyatları

Fed’in faiz kararı sonrası dalgalı seyir izleyen altın fiyatları yönünü aşağı doğru çevirdi. Fed’in 28 yılın en sert faizine gitmesi altın fiyatlarını baskılarken, gram ve çeyrek altında düşüşler görüldü. Peki 19 Haziran 2022 Cumartesi günü tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? Fed’in faiz kararı sonrası altın fiyatları düştü mü, yükseldi mi? Bugün altın fiyatları ne kadar? İşte piyasalardaki son durum…

Türkiye'de Bugün
Anasayfa
Gündem
Politika
Ekonomi
Dünya
Spor
Teknoloji
Sağlık
Türkiye'de Bugün
Sondakika
Yazarlar
Eğitim
Emlak
Magazin
Kültür-Sanat
Editörün Seçtikleri
Kurumsal
İhlas Gazetecilik Kurumsal
Künye
İletişim
Reklam
Kişisel Verilerin Korunması
Gizlilik İlkeleri
Kullanım Şartları
Privacy Policy
Sosyal Medya
Facebook
Twitter
Linkedin
Google Plus
RSS
E Gazete
Foto Galeri
Türkiye Internet Tv
Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 A/41 Yenibosna-Bahçelievler/ İSTANBUL COPYRIGHT ©İHLAS GAZETECİLİK Danışma Hattı : 444 0 144