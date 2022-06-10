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Türkiye Gazetesi

Altın fiyatlarında ateş söndü! Altın fiyatları bugün ne kadar? 10 Haziran 2022 yarım, tam, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? 10 Haziran 2022 Cuma

Altın fiyatlarında ateş söndü! Altın fiyatları bugün ne kadar? 10 Haziran 2022 yarım, tam, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? 10 Haziran 2022 Cuma

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yeni ekonomik paketin ilk ayağını açıkladı. Buna göre, Gelir Ortaklığı Senedi (GES) devre girecek. TL, GES ile desteklenecek. Yapılan açıklamanın ardından altın fiyatlarında düşüş başladı. Haftanın son iş gününde altın fiyatlarında ateş söndü. Gram altın 1011 liraya kadar geriledi. Çeyrek altın ise 1664 TL’ye kadar düştü. Peki GES altın fiyatlarını nasıl etkiledi? Altın fiyatları GES’e nasıl tepki verdi? 10 Haziran 2022 Cuma günü cumhuriyet altın, tam altın, yarım altın, gram altın ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? Gram altın düştü mü? İşte anlık ve güncel altın fiyatları…

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