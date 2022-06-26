Altın fiyatlarında balon söndü! Gram ve çeyrek altın sert düşüşe geçti: 26 Haziran 2022 Pazar tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları dün akşam sert dalgalanmalar yaşayarak düşüşe geçti. Yaklaşık 1 aydır 1000 liranın üstünde seyreden gram altın 992 liraya kadar geriledi. Çeyrek altın ise 1632 liraya kadar düştü. Altınla beraber döviz kurunda da düşüşler yaşanmaya başladı. Vatandaşlar ise 26 Haziran 2022 Pazar günü güncel altın fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki hafta sonu tam, cumhuriyet, yarım, gram ve çeyrek altın kaç TL, ne kadar? Altın fiyatları düştü mü? Gram altın ne kadar düştü? Çeyrek altın ne kadar? İşte 26 Haziran 2022 Pazar günü güncel altın fiyatları…