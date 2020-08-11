Altın fiyatlarında sert düşüş

\u00c7eyrek alt\u0131n ne kadar, gram alt\u0131n ne kadar? 11 A\u011fustos g\u00fcncel alt\u0131n fiyatlar\u0131...,Alt\u0131n fiyatlar\u0131 Rusya'n\u0131n a\u015f\u0131y\u0131 tescilledi\u011fini a\u00e7\u0131klamas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan ya\u015fanan sat\u0131\u015flarla sert bir \u015fekilde geriledi. Alt\u0131n\u0131n ons fiyat\u0131 yakla\u015f\u0131k 100 dolarl\u0131k kay\u0131pla 1939 dolara inerken, gram alt\u0131n da 30 lira civar\u0131nda de\u011fer kaybetti.,G\u00fcvenli liman alt\u0131n fiyatlar\u0131ndaki sert dalgalanmalar devam ediyor. Alt\u0131n\u0131n fiyat\u0131 bir g\u00fcnde y\u00fczde 5 de\u011fer yitirerek 2 bin 30 dolardan 1939 dolara kadar indi.,Analistlerin verdi\u011fi bilgiye g\u00f6re, k\u00fcresel piyasalarda yat\u0131r\u0131mc\u0131lar\u0131n dolar al\u0131m\u0131na y\u00f6nelmesi ile birlikte bu sabah 2 bin dolar\u0131n alt\u0131na inen ons alt\u0131nda a\u015f\u0131 haberleri sonras\u0131 de\u011fer kayb\u0131 h\u0131zland\u0131. G\u00fcn i\u00e7erisinde 2 bin 30 dolar\u0131 g\u00f6ren alt\u0131n, Rusya Devlet Ba\u015fkan\u0131 Putin'in vir\u00fcs a\u015f\u0131s\u0131n\u0131 tescillediklerini duyurmas\u0131yla 1940 dolar\u0131n alt\u0131na \u00e7ekildi.,Alt\u0131n\u0131n onsunun y\u00fczde 5'e yak\u0131n d\u00fc\u015fmesi gram alt\u0131na da yans\u0131d\u0131. Gram alt\u0131n y\u00fczde 5'i a\u015fan gerilemeyle 451 TL'ye geriledi.\r\n\r\nGram alt\u0131n\u0131n y\u00f6n\u00fc \u00fczerinde Merkez Bankas\u0131'n\u0131n likidite hamlesi sonras\u0131 Dolar\/TL'nin 7,20'lere inmesi de etkili oldu.\r\n\r\nOns alt\u0131n cuma g\u00fcn\u00fc 2075 dolar\u0131 g\u00f6rerek rekor k\u0131rm\u0131\u015f, ayn\u0131 g\u00fcn gram alt\u0131n da tarihi zirvesini 488 TL'ye \u00e7\u0131karm\u0131\u015ft\u0131. (NTV)