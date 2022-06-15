Altın fiyatlarında son dakika! Fed’in kritik kararı öncesi hareketlilik başladı: 15 Haziran 2022 Çarşamba günü tam, yarım, gram ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi! Geçtiğimiz haftadan beri dalgalanan altın fiyatları 15 Haziran 2022 Çarşamba gününde hareketliliği sürdürüyor. Düğün sezonun açılmasıyla vatandaşlar güncel altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Fed’in faiz kararı öncesi ons altın yükselişe geçerek 1819 dolara kadar çıktı. Gram altın ise 1020 TL’nin altına düştü. Vatandaşlar ise ‘Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın ve yarım altın ne kadar, kaç TL?’ sorularını araştırmaya başladı. Peki Fed’in faiz kararına altın fiyatları nasıl tepki verir? Ekonomistler ABD’de artan enflasyonla birlikte Fed’in sert bir faiz artırımına gideceğini düşüyor. İşte 15 Haziran 2022 altın fiyatlarındaki son gelişmeler…