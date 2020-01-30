Altın fiyatlarında son durum! (30 Ocak 2020 güncel altın fiyatları)

\u00c7eyrek, gram alt\u0131n ka\u00e7 tl? Alt\u0131n fiyatlar\u0131nda son durum! ,D\u00f6nem d\u00f6nem d\u00f6vizle birlikte yukar\u0131 y\u00f6nl\u00fc hareketlilik ya\u015fayan alt\u0131n fiyatlar\u0131nda bu hafta neler ya\u015fand\u0131? ,\u00c7in\u2019deki vir\u00fcs\u00fcn k\u00fcresel piyasalarda dalgalanmalara sebep oldu\u011fu alt\u0131n fiyatlar\u0131nda son durum ne? \u0130\u015fte en g\u00fcncel gram alt\u0131n ve \u00e7eyrek alt\u0131n fiyatlar\u0131\u2026\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n,30 Ocak 2020 ALTIN F\u0130YATLARI\r\n\r\n\u00c7eyrek alt\u0131n: 491,47 Lira,Yar\u0131m alt\u0131n: 982,55 Lira,Gram alt\u0131n: 303,17 Lira,Cumhuriyet alt\u0131n\u0131: 2.022,00 Lira