Altın Fiyatlarında son durum ne? İşte güncel altın fiyatları

ALTIN (TL\/GR)\r\nALI\u015e : 399,09\r\nSATI\u015e : 399,23,\u00c7eyrek Alt\u0131n\r\nALI\u015e: 650,80\r\nSATI\u015e: 657,90,Yar\u0131m Alt\u0131n\r\nALI\u015e: 1.297,40\r\nSATI\u015e: 1.314,00,Re\u015fat Alt\u0131n\u0131\r\nALI\u015e: 2.627,17\r\nSATI\u015e: 2.650,95,Cumhuriyet Alt\u0131n\u0131\r\nALI\u015e: 2.594,70\r\nSATI\u015e: 2.618,00,14 Ayar Alt\u0131n TL\/Gr\r\nALI\u015e: 224,24\r\nSATI\u015e: 260,27,18 Ayar Alt\u0131n TL\/Gr\r\nALI\u015e: 198,84\r\nSATI\u015e: 230,80,22 Ayar Alt\u0131n TL\/Gr\r\nALI\u015e: 362,45\r\nSATI\u015e: 376,46,Alt\u0131n fiyatlar\u0131 ne kadar? sorusu 19 Temmuz Pazar g\u00fcn\u00fc yat\u0131r\u0131mc\u0131lar taraf\u0131ndan ara\u015ft\u0131r\u0131l\u0131yor. \u0130\u015fte, 19 Temmuz 2020 canl\u0131 alt\u0131n fiyatlar\u0131...