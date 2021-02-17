Altın için flaş tahmin! Altını olanlara önemli uyarı

Ge\u00e7ti\u011fimiz kas\u0131m ay\u0131nda 540 lira seviyelerine ula\u015farak rekor k\u0131ran gram alt\u0131n o tarihten bu yana istikrarl\u0131 bir \u015fekilde d\u00fc\u015ferek 403 lira seviyesine geriledi. ,Pandemi d\u00f6neminde g\u00fcvenli liman olarak g\u00f6r\u00fclen alt\u0131n normalle\u015fme ad\u0131mlar\u0131n\u0131n ard\u0131ndan d\u00fc\u015fmeye ba\u015flad\u0131. ,\u00d6zellikle son d\u00f6nemde dolar kurundaki sert d\u00fc\u015f\u00fc\u015fler de gram alt\u0131n\u0131n gerilemesinde \u00f6nemli etken oldu. Bu d\u00fc\u015f\u00fc\u015f alt\u0131n yat\u0131r\u0131mc\u0131s\u0131n\u0131 tedirgin ederken kuyum esnaf\u0131 ise tedirginli\u011fe gerek olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131, alt\u0131n\u0131n uzun vade i\u00e7in karl\u0131 bir yat\u0131r\u0131m arac\u0131 oldu\u011fu g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fcn\u00fc savunuyor.\r\n,\u2018\u2018Panik yapmay\u0131n\u2019\u2019\r\nAlt\u0131ndaki sert d\u00fc\u015f\u00fc\u015fe ili\u015fkin a\u00e7\u0131klama yapan Kuyum Esnaf\u0131 \u0130lhami Yaz\u0131c\u0131, \u2018\u2019Alt\u0131nda sert bir d\u00fc\u015f\u00fc\u015f oldu fakat bu d\u00fc\u015f\u00fc\u015f dolar kurunun d\u00fc\u015fmesinden dolay\u0131 oldu. Alt\u0131n\u0131n onsunda ciddi bir d\u00fc\u015f\u00fc\u015f olmad\u0131, ons alt\u0131n 1750 - 1850 dolar aras\u0131nda de\u011fi\u015fkenlik g\u00f6steriyor. ,Biz yat\u0131r\u0131mc\u0131lara d\u00f6vizlerini bozdurarak alt\u0131n almalar\u0131n\u0131n daha karl\u0131 olaca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yl\u00fcyoruz. K\u00fcresel piyasalarda paralar de\u011fer kaybeder fakat alt\u0131n her zaman g\u00fcvenli bir yat\u0131r\u0131md\u0131r. 300 sene \u00f6ncede 500 sene \u00f6nce de alt\u0131n de\u011ferliydi, bug\u00fcn de alt\u0131n de\u011ferini koruyor.\r\n, Biz alt\u0131n yat\u0131r\u0131mc\u0131lar\u0131na bu d\u00f6nemde panik yapmamalar\u0131n\u0131 \u00f6neriyoruz, alt\u0131n uzun vade bir yat\u0131r\u0131m arac\u0131d\u0131r ve uzun vadede kazand\u0131racakt\u0131r. Alt\u0131n\u0131n ons fiyat\u0131n\u0131n 2021 ortalar\u0131nda 2 bin dolar\u0131n \u00fczerine y\u00fckselmesini bekliyoruz\u2019\u2019 dedi.,G\u00fcncel alt\u0131n fiyatlar\u0131\r\nAlt\u0131n\u0131n onsu 1790 dolar seviyelerinden i\u015flem g\u00f6r\u00fcyor. Gram alt\u0131n 403 liradan al\u0131c\u0131 bulurken \u00e7eyrek alt\u0131n 660 liradan, yar\u0131m alt\u0131n bin 321 liradan, tam alt\u0131n ise 2 bin 589 liradan sat\u0131l\u0131yor.