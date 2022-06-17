Altın için kritik gün! Piyasalar yeniden şekillenecek: 17 Haziran 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları Fed’in faiz kararı sonrası dalgalanma yaşamış ve yükselişe geçmişti. Gözler ise bugün ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Powell’ın yapacağı açıklamalarda. Ekonomistler Powell’ın konuşmaları ile altın fiyatlarında oynaklıkların yaşanacağını belirtti. Vatandaşlar ve yatırımcılar ise ‘Altın fiyatları bugün ne kadar? Fed’in faiz kararı sonrası altın fiyatlarında ne oldu?’ sorularını araştırmaya başladı. Peki 17 Haziran 2022 Cuma günü tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte son dakika altın fiyatları gelişmeleri ve detayları…