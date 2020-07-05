Altın rekor kırarken uzman isimden net mesaj: Bu dönemlerde gümüşün kazancı altından daha fazla

Altın fiyatlarında yaşanan aşırı yükselme yatırımcıları alternatif seçeneklere itmeye başlarken, gümüş tasarruf sahiplerinin yeni gözdesi haline geliyor. Bilindiği üzere koronavirüs salgını ile birlikte altın fiyatları son 6 ayda yüzde 36 değer kazandı. Bu durum ise tasarruf sahiplerini alternatif yollar aramaya itti. Gümüş, Türkiye'de her ne kadar süs ve takı eşyası olarak bilinse de son 10 yılda yükselen değeri ile önemli bir yatırım aracı haline geldi. Uzmanlar, "Kriz dönemlerinde gümüşün performansı ve getirisinin altından daha fazla olduğunu gözlemliyoruz. Gümüş, orta ve uzun vadede altınla yarışabilir hatta zaman zaman altını geride bırakabilir. Gümüş, uzun vadeli bir yatırım aracı olarak görülmeli" değerlendirmesinde bulundu.