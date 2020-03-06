Altın sahiplerine kritik uyarı: Paniğe kapılmadan bekleyin!

Alt\u0131n sahiplerine kritik uyar\u0131: Pani\u011fe kap\u0131lmadan bekleyin! \u0130\u015fte detaylar...,Ge\u00e7ti\u011fimiz hafta fiyat\u0131yla zirveye \u00e7\u0131kan alt\u0131n fiyatlar\u0131nda hen\u00fcz pek ciddi bir ini\u015f olmad\u0131. \u00c7eyrek alt\u0131n fiyat\u0131 500\u2019\u00fc a\u015farak herkese \u015fa\u015f\u0131rtarak buradaki psikolojik bariyerini de ge\u00e7ti. Bu durumda alt\u0131n konusunda vatanda\u015flar\u0131n acele ederek pani\u011fe kap\u0131lmamas\u0131 tavsiye edilerek biraz daha beklemelerinde fayda olaca\u011f\u0131n\u0131 dile getiriliyor.,Eski\u015fehir Kuyumcular Odas\u0131 Ba\u015fkan\u0131 Ercan Ar\u0131y\u00fcrek, alt\u0131n fiyatlar\u0131 ile ilgili de\u011ferlendirmesinde, \u201cTabii ki her \u00e7\u0131k\u0131\u015f\u0131n bir ini\u015fi olacak, yani hi\u00e7bir zaman devaml\u0131l\u0131k zirve etmez. Alt\u0131n biraz a\u015fa\u011f\u0131 d\u00fc\u015fecek sonra tekrar fiyat\u0131 y\u00fckselecek. Ama b\u00fc sefer devaml\u0131 fiyat y\u00fckseli\u015fi \u00c7in\u2019deki koronavir\u00fcs ile ilgili bir olayd\u0131r. \u015euan alt\u0131n alanlar, alt\u0131n biraz geriye geldi\u011finde pani\u011fe kap\u0131lmalar\u0131 onlar i\u00e7in zarar olur. Bekleyecekler. ,\u00c7\u00fcnk\u00fc alt\u0131n uzun vadeli devaml\u0131 yat\u0131r\u0131mc\u0131s\u0131na kazand\u0131ran bir \u015feydir. Sab\u0131r ederlerse herkes kazan\u0131r. Ge\u00e7en sene alt\u0131n fiyat\u0131nda y\u00fczde 30 bir art\u0131\u015f oldu, bu sene ocak ile \u015fubat sonuna kadar y\u00fcze 13 civar\u0131nda bir art\u0131\u015f var. Yani ben alt\u0131n\u0131 fiyat\u0131n\u0131n artaca\u011f\u0131n kanaatlindeyim, ama bu iki ay \u00fc\u00e7 ay gibi bir s\u00fcre de\u011fildir uzun s\u00fcrede artacak. \u0130nsanlar elindeki alt\u0131nlar\u0131n\u0131 tutarlarsa, biraz a\u015fa\u011f\u0131 gelince pani\u011fe kap\u0131lmazlarsa k\u00e2r edeceklerini s\u00f6yl\u00fcyorum\u201d diye konu\u015ftu.,Ar\u0131y\u00fcrek, alt\u0131n fiyatlar\u0131n y\u00fckselece\u011fini bekledi\u011fi dile getirerek \u00e7eyrek alt\u0131n\u0131n fiyat\u0131 500\u2019\u00fc a\u015f\u0131nca insanlar\u0131n buradaki psikolojik s\u0131n\u0131r\u0131n\u0131 da a\u00e7t\u0131\u011f\u0131 s\u00f6yledi. Ercan Aruy\u00fcrek konu ile ilgili \u015fu bilgileri payla\u015ft\u0131:\r\n\u201cAlt\u0131n\u0131n fiyat\u0131n\u0131n artmas\u0131n\u0131 biz bekliyorduk, fakat bu derece y\u00fckselmesini beklemiyorduk. \u00c7in\u2019de piyasalar\u0131n yava\u015flamas\u0131, baz\u0131 \u00fclkelerin \u00c7in\u2019e kap\u0131lar\u0131n\u0131 kapat\u0131lmalar\u0131, orada ekonominin zay\u0131flanmas\u0131 riski art\u0131rd\u0131. G\u00fcvenli liman olarak yat\u0131r\u0131mc\u0131lar alt\u0131na y\u00f6neldiler.,Bu koronavir\u00fcs b\u00f6yle devam ederse daha k\u00f6t\u00fc sonu\u00e7lar \u00e7\u0131kabilece\u011fini s\u00f6yleyebiliriz. B\u00fct\u00fcn piyasa T\u00fcrkiye\u2019de ayn\u0131. Beli bir psikolojik s\u0131n\u0131r\u0131 vard\u0131. \u00c7eyrek alt\u0131n 500 liran\u0131n at\u0131ndayd\u0131. Bunu a\u015f\u0131nca insanlar ister istemez yaz\u0131n da yapacaklar\u0131n d\u00fc\u011f\u00fcnlerin alt\u0131nlar\u0131n\u0131 de art\u0131k duraksad\u0131lar. \u2018Biraz bekleyelim, belki alt\u0131n fiyat\u0131 d\u00fc\u015fer\u201d diye d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorlar b\u00f6ylece biraz m\u00fc\u015fteri kayb\u0131m\u0131z da oldu. Bunun en bariz \u00f6rne\u011fini de 14 \u015eubat Sevgililer G\u00fcn\u00fcnde ya\u015fad\u0131k. \u00c7\u00fcnk\u00fc insanlar\u0131n al\u0131m g\u00fcc\u00fcn\u00fc olduk\u00e7a a\u015ft\u0131. Alt\u0131n art\u0131k bir hediye olmaktan \u00e7\u0131k\u0131yor gibi geliyor bence.\u201d (\u0130HA)