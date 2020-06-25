Altın son 8 yılın zirvesini zorluyor

Uluslararas\u0131 piyasalarda 2012'den bu yana alt\u0131n\u0131n ons fiyat\u0131 bin 780 dolar\u0131 g\u00f6rerek son 8 y\u0131l\u0131n en y\u00fcksek seviyesine ula\u015ft\u0131. ,D\u00fcnyada pandemi olarak ilan edilen koronavir\u00fcs salg\u0131n\u0131 nedeni ile ve salg\u0131na ba\u011fl\u0131 \u00f6nlemlerin tahin edilenden uzun s\u00fcrece\u011fine ili\u015fkin beklentilerin g\u00fc\u00e7 kazanmas\u0131yla alt\u0131n fiyatlar\u0131 son 8 y\u0131l\u0131n en y\u00fcksek seviyesine ula\u015ft\u0131. 1 Haziran itibari ile ge\u00e7ti\u011fimiz normalle\u015fme s\u00fcreci sonras\u0131nda d\u00fc\u011f\u00fcn yapmak isteyenler kuyumcular\u0131n yolunu tuttu. Fiyatlar\u0131 g\u00f6ren bir vatanda\u015f g\u00f6zlerine inanamazken 550 lira gibi bir fiyat\u0131 olan y\u00fcz\u00fc\u011f\u00fc \u015fuanda bin 300 liraya ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtti.,Bu kapsamda Sakarya\u2019da bir kuyumcu son sekiz y\u0131l\u0131n zirvesini zorlayan alt\u0131n fiyatlar\u0131 hakk\u0131nda konu\u015ftu. Kuyumcu \u0130smail Kahyao\u011flu, koronavir\u00fcs salg\u0131n\u0131 nedeni ile son zamanlar\u0131n en y\u00fcksek seviyesine ula\u015fan alt\u0131n fiyatlar\u0131n\u0131n ileri ki zamanlarda daha da artabilece\u011fini s\u00f6yledi. Alt\u0131n fiyatlar\u0131nda ge\u00e7en sene ile bu sene aras\u0131na y\u00fczde 40 art\u0131\u015f oldu\u011funu belirten Kahyao\u011flu, ge\u00e7en senelerde alt\u0131n alanlar\u0131n bu sene ger\u00e7ekten bir kar elde etti\u011fini vurgulad\u0131.,Evlilik yolunda att\u0131\u011f\u0131 ad\u0131m sonras\u0131nda kuyumcu d\u00fckkan\u0131n\u0131n yolunu tutan Hakan Cihan, \u201cGe\u00e7en seneye nazaran \u015f\u00f6yle s\u00f6yleyebilirim, ge\u00e7en sene sordu\u011fum y\u00fcz\u00fckler yakla\u015f\u0131k y\u00fczde 75\u2019lik bir art\u0131\u015fa ge\u00e7mi\u015f durumda. Bu durumda yeni d\u00fc\u011f\u00fcn yapacak olanlar, ni\u015fanlananlar zorlanabiliyorlar. Ge\u00e7en seneye nazaran fiyatlar baya y\u00fcksek. \u015e\u00f6yle s\u00f6yleyeyim, \u015fuanda ald\u0131\u011f\u0131m y\u00fcz\u00fck ge\u00e7en sene 550 lirayd\u0131 ve \u015fuanda o y\u00fcz\u00fc\u011f\u00fc bin 300 liraya ald\u0131m\u201d dedi.,25 y\u0131la yak\u0131n bir s\u00fcredir kuyumculuk yapan \u0130smail Kahyao\u011flu, \u201cAlt\u0131n fiyatlar\u0131 pandemiden dolay\u0131 bu fiyatlara geldi. Yani \u015fuanda D\u00fcnya\u2019n\u0131n i\u00e7erisinde bulundu\u011fu hastal\u0131k dolay\u0131s\u0131yla \u00fcretimin d\u00fcnyada azalmas\u0131 ve Ons\u2019un y\u00fckselmesinden dolay\u0131 alt\u0131n fiyatlar\u0131 son zamanlar\u0131n en y\u00fcksek d\u00f6nemlerini ya\u015f\u0131yor. Dolay\u0131s\u0131yla bu durum belki pandeminin hafiflemesiyle \u00e7ok fazla h\u0131zl\u0131 gitmiyor, d\u00fc\u015f\u00fc\u015f oluyor ve tekrar y\u00fckseli\u015f oluyor.,Uzun vadeli yat\u0131r\u0131m i\u00e7in zirveyi zorlayan alt\u0131na talebin oldu\u011funu belirten Kahyao\u011flu, \u201cBaz\u0131 \u00fclkelerin de dijital paraya ge\u00e7me durumlar\u0131 var, yani \u00fclkeler baz\u0131nda bitcoin gibi dijital para kullan\u0131m\u0131na y\u00f6nelim var. Dolay\u0131s\u0131yla bu dijital paray\u0131 da ilk ba\u015fta dolara endeksleyeceklerdi ama san\u0131r\u0131m alt\u0131na ba\u011flayacaklar dijital paray\u0131 da. Baz\u0131 \u00fclkelerin alt\u0131n al\u0131mlar\u0131 var, ondan dolay\u0131 da alt\u0131n fiyatlar\u0131 son zamanlarda en y\u00fcksek seviyeye ula\u015ft\u0131. ,En g\u00fcvenli liman olarak g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc alt\u0131n\u0131n fiyat konusunda art\u0131\u015f g\u00f6sterece\u011fini savunan Kahyao\u011flu, \u201cVatanda\u015f\u0131m\u0131zda alt\u0131n\u0131n y\u00fckselece\u011fine dair bir beklenti var. Bu aylarda bu \u015fekilde devam ediyor yani 390 lira civar\u0131nda \u015fuanda yani bu aylarda b\u00f6yle devam ediyorsa sonbahardaki beklenen o ikinci dalga da ger\u00e7ekle\u015firse 450-550\u2019leri g\u00f6rme ihtimali var. Alt\u0131n \u015fuanda d\u00fc\u015f\u00fck seviyelerde de\u011fil yani pandemi \u00f6ncesi 315 lirayd\u0131 gram\u0131 \u015fuanda 390 lira. Ben kendim kuyumcu olarak bu alt\u0131n fiyat\u0131 art\u0131k y\u00fcksek diyorum ve herhalde \u00e7\u0131kmak diyorum art\u0131k ama ben bile yan\u0131l\u0131yorum, devaml\u0131 \u00e7\u0131k\u0131yor, d\u00fcnya baz\u0131nda art\u0131yor. Alt\u0131n\u0131n fiyat art\u0131\u015f\u0131 durmuyor, d\u00fcnyadaki en g\u00fcvenli liman alt\u0131n\u201d ifadelerini kulland\u0131.\r\n\r\n, Fakat ikinci bir dalgan\u0131n gelecek olabilmesinin \u015fuanda konu\u015fuluyor olmas\u0131 bile ekonomiyi tedirgin ediyor. Dolay\u0131s\u0131yla Ons \u015fuanda bin 772 dolar\u0131 g\u00f6rd\u00fc ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde. Ben ekonomistleri de takip ediyorum, onlar\u0131n s\u00f6ylemesine g\u00f6re 2 bin dolarlara kadar \u00e7\u0131kabilece\u011fi y\u00f6n\u00fcnde duyumlar al\u0131yorum\u201d diye konu\u015ftu.,Vatanda\u015flar\u0131m\u0131zda yat\u0131r\u0131m alt\u0131n\u0131 dedi\u011fimiz has alt\u0131n, ata lira, \u00e7eyrek ve gram alt\u0131na ge\u00e7ti\u011fimiz d\u00f6nemde y\u00f6neldi. Ve geri d\u00f6n\u00fc\u015fler olarak bozduruluyor mu alt\u0131nlar fiyatlar bu kadar y\u00fcksekken denilirse, geri d\u00f6n\u00fc\u015fler olmuyor. Yani hala daha yat\u0131r\u0131m i\u00e7in alt\u0131n\u0131 tercih edenler var. Alt\u0131n \u015fuanda ihtiya\u00e7 halinde bo