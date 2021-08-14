Altın ve dolar alacaklar dikkat!

Bu hafta en düşük 477 lirayı gören gram altın, kapanışı 487 liradan yaptı. Çeyrek altın 798 lira, Cumhuriyet altını ise 3 bin 282 lira seviyesinden haftayı kapattı. Ons altın ise bin 780 dolar civarında.