Altın ve dolar alacaklar dikkat!

Bu hafta en d\u00fc\u015f\u00fck 477 liray\u0131 g\u00f6ren gram alt\u0131n, kapan\u0131\u015f\u0131 487 liradan yapt\u0131. \u00c7eyrek alt\u0131n 798 lira, Cumhuriyet alt\u0131n\u0131 ise 3 bin 282 lira seviyesinden haftay\u0131 kapatt\u0131. Ons alt\u0131n ise bin 780 dolar civar\u0131nda.\r\n,Yat\u0131r\u0131m fonlar\u0131 bu hafta y\u00fczde 0,01, bireysel emeklilik fonlar\u0131 y\u00fczde 0,40 de\u011fer kaybetti. Kategorilerine g\u00f6re bak\u0131ld\u0131\u011f\u0131nda ise yat\u0131r\u0131m fonlar\u0131 i\u00e7inde en \u00e7ok kazand\u0131ran y\u00fczde 0,36 ile 'Karma ve De\u011fi\u015fken Fonlar' oldu.\r\n,K\u0131ymetli Madenler ve K\u0131ymetli Ta\u015flar Piyasas\u0131'nda (KMKTP) alt\u0131nda ger\u00e7ekle\u015fen toplam i\u015flem hacmi 1 milyar 69 milyon 683 bin 369,06 lira, i\u015flem miktar\u0131 ise 2.209,54 kilogram oldu. T\u00fcm metallerdeki toplam i\u015flem hacmi ise 1 milyar 76 milyon 923 bin 782,91 lira oldu.\r\n,BIST 100 endeksi, en d\u00fc\u015f\u00fck 1.409,81, en y\u00fcksek 1.449,25 puan\u0131 g\u00f6rd\u00fckten sonra haftay\u0131 \u00f6nceki hafta kapan\u0131\u015f\u0131na g\u00f6re y\u00fczde 0,90 artarak 1.447,64 puandan tamamlad\u0131. Bu hafta ABD dolar\u0131 y\u00fczde 1,01 de\u011fer kaybederek 8,54 liraya, euro da y\u00fczde 0,99 azalarak 10,06 liraya geriledi.\r\n,Alt\u0131n piyasas\u0131nda, en d\u00fc\u015f\u00fck 481 bin 420 liray\u0131, en y\u00fcksek ise 484 bin 750 liray\u0131 g\u00f6ren standart alt\u0131n\u0131n kilogram fiyat\u0131, g\u00fcn\u00fc \u00f6nceki kapan\u0131\u015fa g\u00f6re y\u00fczde 0,4 art\u0131\u015fla 484 bin 140 liradan tamamlad\u0131.,Alt\u0131n borsas\u0131nda d\u00fcn en fazla i\u015flem ger\u00e7ekle\u015ftiren kurumlar Kuveyt T\u00fcrk Kat\u0131l\u0131m Bankas\u0131, Vak\u0131f Kat\u0131l\u0131m Bankas\u0131, Ahlatc\u0131 D\u00f6viz ve K\u0131ymetli Madenler Yetkili M\u00fcessesi, AG K\u0131ymetli Madenler, AgaBullion K\u0131ymetli Madenler \u015feklinde s\u0131raland\u0131.\r\n,Borsa \u0130stanbul'da i\u015flem g\u00f6ren hisse senetleri haftal\u0131k bazda ortalama y\u00fczde 0,90 de\u011fer kazan\u0131rken, alt\u0131n\u0131n gram sat\u0131\u015f fiyat\u0131 y\u00fczde 0,57, dolar\/TL y\u00fczde 1,01, euro\/TL y\u00fczde 0,99 de\u011fer kaybetti. Gram alt\u0131n haftay\u0131 487 liradan kapatt\u0131. -Milliyet-