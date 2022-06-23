Altın ve dolar için kritik gün! Piyasaların gözü bu haberde: Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak (23 Haziran 2022 güncel altın fiyatları)

Dolar ve altın için kritik gün. Dün ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarının ardından piyasalarda hareketlilik başlamıştı. Bugün saat 14.00’te Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını duyuracak. Merkez Bankası’nın kararı sonrası altın ve dolar fiyatında hareketlenme yaşanması bekleniyor. Analistler ise TCMB’nin faizleri bu ay da değiştirmesini beklemiyor. 23 Haziran 2022 Perşembe gününe altın fiyatları düşüşle başladı. Peki tam, yarım, gram ve çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatları bugün ne kadar? Merkez Bankası’nın faiz kararı altın fiyatlarını nasıl etkiler? Çeyrek altın kaç TL? İşte 23 Haziran 2022 güncel altın fiyatları…