Altın ve gümüşten yapılan maskeler satışa sunuldu

Fatih'in Emin\u00f6n\u00fc semtindeki tarihi bir handa 32 y\u0131ldan bu yana g\u00fcm\u00fc\u015f \u00fczerine \u00e7al\u0131\u015fan 43 ya\u015f\u0131ndaki Sabri Demirci, Kovid-19 salg\u0131n\u0131 nedeniyle bir s\u00fcre d\u00fckkan\u0131n\u0131 a\u00e7amad\u0131.\r\nDemirci, bilim insanlar\u0131n\u0131n yapt\u0131\u011f\u0131 ara\u015ft\u0131rmalar sonucu g\u00fcm\u00fc\u015f\u00fcn antibakteriyel oldu\u011funun tespit edilmesi \u00fczerine evinde ge\u00e7irdi\u011fi 2,5 ayda g\u00fcm\u00fc\u015ften maske yapmaya karar verdi.\r\nHaziran ay\u0131nda a\u00e7t\u0131\u011f\u0131 d\u00fckkan\u0131nda maske i\u00e7in kal\u0131p \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na ba\u015flayan Demirci, uzun \u00e7abalar\u0131 sonucu kal\u0131b\u0131n\u0131 \u00e7\u0131kard\u0131\u011f\u0131 alt\u0131n ve g\u00fcm\u00fc\u015f maskelerin \u00fcretimine ge\u00e7ti. ,AA muhabirinin sorular\u0131n\u0131 yan\u0131tlayan Sabri Demirci, 4,5 ayd\u0131r maske kal\u0131b\u0131 ve tasar\u0131m\u0131yla u\u011fra\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirterek, "Nihayet \u00e7\u0131kard\u0131k. D\u00fcnyada ilk olan antibakteriyel g\u00fcm\u00fc\u015f maskeyi \u00fcretiyoruz. Saf 999 ayar. \u0130\u00e7erisinde hi\u00e7bir \u015fekilde bak\u0131r, nikel kaplama bulundurmaz. G\u00fcm\u00fc\u015f maskenin \u00f6zelli\u011fi \u00fczerinde hi\u00e7bir \u015fekilde bakteri, mikrop bar\u0131nd\u0131rmaz." dedi.\r\n\r\n,G\u00fcm\u00fc\u015f maskenin fiyat\u0131n\u0131 1500 lira olarak belirlediklerini s\u00f6yleyen Demirci, "Bu maskeler kendi sanal ma\u011fazam\u0131z ile uluslararas\u0131 sanal ma\u011fazalar ve g\u00fcm\u00fc\u015f ve alt\u0131n satan d\u00fckkanlardan temin edilebilir. Maske pandemi nedeniyle hayat\u0131m\u0131z\u0131n vazge\u00e7ilmezi oldu. Biz de bunu saf g\u00fcm\u00fc\u015ften \u00fcrettik. Rahatl\u0131kla al\u0131p kullan\u0131labilir." diye konu\u015ftu.\r\n\u015eu an 300'e yak\u0131n maske \u00fcrettiklerini ve \u00fcretim i\u00e7in gerekli insan g\u00fcc\u00fcn\u00fc de sa\u011flad\u0131klar\u0131n\u0131 belirten Demirci, "Haz\u0131r bir kadro da \u00fcretim i\u00e7in haz\u0131r. Tabii ki herkese yetecek kadar \u00fcretim yapamay\u0131z, g\u00fcm\u00fc\u015f de\u011ferli oldu\u011fu i\u00e7in. Haftal\u0131k \u00fcretimimiz 150-200 civar\u0131 olacak. Alt\u0131n maske ise 25 gram geliyor. Onun da fiyat\u0131 20 bin lira. Alt\u0131n\u0131n kendisi \u00e7ok pahal\u0131 \u015fu anda. Gramaj\u0131 465 lira civar\u0131. \u0130\u015f\u00e7ili\u011fi de biraz daha u\u011fra\u015ft\u0131r\u0131yor bizi." bilgisini verdi.\r\n,\u00dcr\u00fcn\u00fc \u00f6ncelikle yurt i\u00e7ine, daha sonra da yurt d\u0131\u015f\u0131na satmay\u0131 planlad\u0131klar\u0131n\u0131 ancak yurt d\u0131\u015f\u0131ndan gelen teklifleri de de\u011ferlendirdiklerini kaydeden Demirci, s\u00f6zlerini \u015f\u00f6yle s\u00fcrd\u00fcrd\u00fc: "Amerika'daki firmalarla da g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fck. Vatanda\u015flar maskeyi y\u0131kayarak rahatl\u0131kla kullanabilir. G\u00fcm\u00fc\u015f yumu\u015fak oldu\u011fu i\u00e7in h\u0131rpalanmaya gelmez. Yumu\u015fak bezle silinip kuruland\u0131ktan sonra tekrar kullan\u0131labilir. Evladiyelik bir \u015fey. Ald\u0131\u011f\u0131n\u0131z zaman, 'Ald\u0131k, kulland\u0131k, ataca\u011f\u0131z.' diye bir \u015fey yok. Di\u011fer maskeleri g\u00fcnl\u00fck kullan\u0131yoruz. Kulland\u0131ktan sonra da \u00e7\u00f6pe at\u0131l\u0131yor. Herkes g\u00fcnde 1 tane maskeyi \u00e7\u00f6pe atsa y\u0131\u011f\u0131nla \u00e7\u00f6p olur. Bunu atmak gibi bir durumumuz yok. Pandemi bittikten sonra isterlerse paraya da \u00e7evirebilirler ya da bir korona hat\u0131ras\u0131 olarak saklayabilirler."\r\n\r\n,"20 gram bir a\u011f\u0131rl\u0131\u011f\u0131 var maskenin. Bu da sizde negatif bir \u015fekilde etki yapm\u0131yor. Bunun i\u00e7erisinde, alt ve \u00fcst taraflar\u0131nda ipekten yap\u0131lm\u0131\u015f s\u00fcnger var. O s\u00fcngerler y\u00fczde konforu sa\u011fl\u0131yor. Herhangi bir s\u0131k\u0131nt\u0131 ya\u015fanmaz. Nefes almakta bir s\u0131k\u0131nt\u0131 ya\u015fanm\u0131yor. G\u00fcm\u00fc\u015f\u00fcn antibakteriyel olmas\u0131 sebebiyle bir mikrop en fazla 5 dakika ya\u015fayabiliyor. Bunun daha \u00f6nce ara\u015ft\u0131rmalar\u0131 bilim insanlar\u0131nca yap\u0131lm\u0131\u015f. G\u00fcm\u00fc\u015f\u00fcn bu \u015fekilde bir \u00f6zelli\u011fi oldu\u011fu s\u00f6yleniyor. G\u00fcm\u00fc\u015f zaten sa\u011fl\u0131k sekt\u00f6r\u00fcnde de \u00e7ok kullan\u0131lan bir maddedir."\r\n,Yeni tip koronavir\u00fcs (Kovid-19) salg\u0131n\u0131 nedeniyle talebin artt\u0131\u011f\u0131 maskelere g\u00fcm\u00fc\u015f ustas\u0131 taraf\u0131ndan tasarlanan ve fiyat\u0131 1500 ile 20 bin lira olan alt\u0131n ve g\u00fcm\u00fc\u015f maskeler de eklendi.\r\n