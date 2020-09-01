Altın yatırımcılarına ‘yastık altı’ tavsiyesi

Eski\u015fehir Kuyumcular Odas\u0131 Ba\u015fkan\u0131 Ercan Ar\u0131y\u00fcrek, pandemi s\u00fcreci boyunca alt\u0131n fiyatlar\u0131n\u0131n art\u0131\u015f g\u00f6sterece\u011fini ve vatanda\u015flar\u0131n alt\u0131nlar\u0131n\u0131 yast\u0131k alt\u0131nda tutmalar\u0131 gerekti\u011fini ifade etti.\r\n\r\n,Ya\u015fanan Korona vir\u00fcs (Covid-19) s\u00fcrecinde vatanda\u015flar\u0131n en b\u00fcy\u00fck yat\u0131r\u0131m kayna\u011f\u0131 haline gelen alt\u0131n fiyatlar\u0131 ge\u00e7ti\u011fimiz aylarda en y\u00fcksek seviyeye ula\u015ft\u0131. Son g\u00fcnlerde alt\u0131n fiyatlar\u0131nda ya\u015fanan dalgalanma ise vatanda\u015flara \u2018acaba' dedirtti.\r\n,Eski\u015fehir Kuyumcular Odas\u0131 Ba\u015fkan\u0131 Ar\u0131y\u00fcrek, pandeminin devam etti\u011fi s\u00fcrece alt\u0131n fiyatlar\u0131nda ya\u015fanan art\u0131\u015f\u0131n devam edece\u011fini s\u00f6yledi.\r\n,Ar\u0131y\u00fcrek, Alt\u0131n\u0131n uzun vadede para kazand\u0131ran bir yat\u0131r\u0131m arac\u0131 oldu\u011funu ifade ederken, vatanda\u015flar\u0131n alt\u0131nlar\u0131n\u0131 yast\u0131k alt\u0131nda tutmalar\u0131 gerekti\u011fini aktard\u0131.\r\n,\u201cVatanda\u015flar alt\u0131nlar\u0131n\u0131 ellerinde tutusunlar\u201d\r\nAr\u0131y\u00fcrek, "Kurban Bayram\u0131ndan sonra alt\u0131na yo\u011fun bir talep oldu ve alt\u0131n\u0131n fiyat\u0131 520 liraya kadar \u00e7\u0131kt\u0131. Bir s\u00fcre sonra alt\u0131nda ini\u015f oldu. Alt\u0131na yat\u0131r\u0131m yapan vatanda\u015flar\u0131m\u0131z, gram\u0131 460 liraya indi diye pani\u011fe kap\u0131lmamalar\u0131 gerekiyor. ,Alt\u0131n uzun vadede para kazand\u0131ran bir yat\u0131r\u0131m arac\u0131d\u0131r. Alt\u0131n pandemi d\u00f6nemi ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 zaman gram\u0131 315 lirayken, d\u00fckkanlar\u0131m\u0131z\u0131 kapatt\u0131k. Bir ay sonra d\u00fckkanlar\u0131m\u0131z\u0131 a\u00e7t\u0131\u011f\u0131m\u0131zda, alt\u0131n\u0131n fiyat\u0131 380 lira oldu. Vir\u00fcs devam etti\u011fi m\u00fcddet\u00e7e alt\u0131n fiyatlar\u0131 hep y\u00fckselecek. Uzun vadeyi baz ald\u0131\u011f\u0131m\u0131z alt\u0131n hep y\u00fckselecek. \u00c7\u00fcnk\u00fc alt\u0131n\u0131n k\u0131rd\u0131\u011f\u0131 rekorlar\u0131 hep tazeledi\u011fini g\u00f6rd\u00fck. Uzun vadede alt\u0131n kazanacak. Vatanda\u015flar\u0131m\u0131z bizden veya bankadan alt\u0131n alm\u0131\u015flarsa, d\u00fc\u015ft\u00fc diye hi\u00e7 \u00fcz\u00fclmesinler, mutlaka \u00e7\u0131kacak. Hi\u00e7 pani\u011fe kap\u0131lmas\u0131nlar. Alt\u0131nlar\u0131n\u0131 ellerinde tutsunlar\u201d dedi.\r\n\r\n,\u201cBankalarda aradaki rakam\u0131 \u00e7ok y\u00fcksek tutuyorlar\u201d\r\nAlt\u0131n al\u0131\u015f\u0131na h\u0131rs\u0131zl\u0131k olaylar\u0131 sebebiyle bankalar\u0131n arac\u0131l\u0131\u011f\u0131yla yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade eden Ba\u015fkan Ar\u0131y\u00fcrek, \u201cVatanda\u015flar\u0131m\u0131z\u0131n bankalara y\u00f6nelmesinden sebeplerinden biri h\u0131rs\u0131zl\u0131k olaylar\u0131n\u0131n T\u00fcrkiye'de fazla olmas\u0131. O y\u00fczden insanlar alt\u0131n al\u0131\u015f-sat\u0131\u015flar\u0131n\u0131 bankalardan yap\u0131yorlar. Bankalarda aradaki rakam\u0131 \u00e7ok y\u00fcksek tutuyorlar. Y\u00fczde birlik bir vergi var, ama o verginin de \u00fczerinden emtia vermedikleri halde \u00e7ok y\u00fcksek fiyatla al\u0131p sat\u0131yorlar. Bizde ise \u00f6yle bir \u015fey yok. Daha d\u00fc\u015f\u00fck fiyattan al\u0131p sat\u0131yoruz\u201d diye konu\u015ftu.