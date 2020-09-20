Altına zam geldi, sahte bilezik satışları patladı

Alt\u0131n fiyatlar\u0131n\u0131n artmas\u0131yla birlikte d\u00fc\u011f\u00fcn yapacak olan dar gelirli aileler, \u00e7areyi sahte alt\u0131n tak\u0131larda buluyor. ,Bursa'da say\u0131lar\u0131 her g\u00fcn artan taklit alt\u0131n sat\u0131c\u0131lar\u0131n\u0131n i\u015fleri a\u00e7\u0131ld\u0131. Alt\u0131n fiyatlar\u0131n\u0131n y\u00fcksek olmas\u0131ndan dolay\u0131 istenilen alt\u0131nlar\u0131 alamayan vatanda\u015flar, 3 tane ger\u00e7ek bilezik al\u0131rken, yan\u0131na 7 tane de taklit bilezik al\u0131yor. ,Bursa'da bijutericilik yapan Sar\u0131bey Bak\u0131\u015f, "Alt\u0131n fiyatlar\u0131 y\u00fckselince vatanda\u015flar sahte tak\u0131lara y\u00f6neldi. Bilhassa d\u00fc\u011f\u00fcn yapacaklar \u00e7ok geliyor. 3 tane ger\u00e7ek bilezik al\u0131p yan\u0131na da 7 tane sahte bilezik al\u0131yorlar. Bu sahte tak\u0131lar\u0131 ger\u00e7e\u011finden ay\u0131rt etmek zor, ancak kuyumcular ay\u0131rt eder. B\u00f6yle olunca vatanda\u015flar taraf\u0131ndan talep g\u00f6r\u00fcyor. Fiyatlar\u0131 da uygun. Bilezikleri 15 ila 40 lira aras\u0131nda sat\u0131yoruz. Kolyelerin fiyat\u0131 da 20 ila 50 lira aras\u0131nda de\u011fi\u015fiyor" dedi.,.,Ger\u00e7e\u011finden ancak kuyumcular\u0131n ay\u0131rt etti\u011fi taklit alt\u0131n tak\u0131lar vatanda\u015flar taraf\u0131ndan b\u00fcy\u00fck ra\u011fbet g\u00f6r\u00fcyor.,..