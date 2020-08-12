Altında düşüş devam ediyor (12 Ağustos altın fiyatları)

Alt\u0131nda 20 g\u00fcnd\u00fcr s\u00fcren rekor serisi terse d\u00f6nd\u00fc. Ons alt\u0131n yeni haftayla birlikte 170 dolar birden d\u00fc\u015ferken, gram alt\u0131n 436 liraya indi.,Analistlere g\u00f6re, alt\u0131n fiyatlar\u0131ndaki d\u00fc\u015f\u00fc\u015f\u00fcn en belirgin nedeni Rusya'n\u0131n koronavir\u00fcs a\u015f\u0131s\u0131n\u0131 tescil ettirmesi; bir di\u011fer nedeni de yat\u0131r\u0131mc\u0131lar\u0131n yeniden dolara y\u00f6nelmesi.\r\n\r\nPutin, Facebook hesab\u0131ndan yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, Rus bilim insanlar\u0131n\u0131n gereken t\u00fcm testleri ba\u015far\u0131yla tamamlad\u0131klar\u0131n\u0131 ve a\u015f\u0131n\u0131n g\u00fcvenli oldu\u011funu kan\u0131tlad\u0131klar\u0131n\u0131 vurgulad\u0131. \u0130\u015fte fiyatlar...,Ge\u00e7en haftalarda 2,075 dolar ile tarihi zirveyi g\u00f6ren ons alt\u0131n son 7 y\u0131l\u0131n en sert d\u00fc\u015f\u00fc\u015f\u00fcn\u00fc ya\u015fayarak d\u00fcnk\u00fc en y\u00fcksek seviyesinden 170 dolar a\u015fa\u011f\u0131 inerek 1863 dolara kadar geriledi.,Ge\u00e7en hafta rekor \u00fcst\u00fcne rekor tazeleyen gram alt\u0131n, yeni g\u00fcne 436 lira seviyelerinde ba\u015flad\u0131.,Ayn\u0131 dakikalarda \u00e7eyrek alt\u0131n 726 lira, Cumhuriyet alt\u0131n\u0131 2.883 liradan sat\u0131l\u0131yor.,Alt\u0131n, dolar\u0131n ve ABD tahvil getirilerinin y\u00fckseli\u015fiyle 1.900 dolar seviyesinin alt\u0131na d\u00fc\u015ft\u00fc. Asya piyasalar\u0131n\u0131n yak\u0131ndan izlendi\u011fi alt\u0131n\u0131n ons fiyat\u0131 ise 1.880,86 dolardan i\u015flem g\u00f6r\u00fcyor.,G\u00dcM\u00dc\u015e DE SERT DE\u011eER KAYBI YA\u015eADI\r\n\r\nYat\u0131r\u0131mc\u0131lar taraf\u0131ndan \u00e7ok tercih edilmese de alt\u0131n fiyatlar\u0131ndaki y\u00fckseli\u015fe paralel de\u011fer kazanan g\u00fcm\u00fc\u015f de 29.86 dolarl\u0131k tarihi zirvesinden 24 dolar band\u0131na indi. (NTV),.