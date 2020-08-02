Altında sert yükseliş sürüyor mu? İşte güncel altın oranları

Gram alt\u0131n fiyatlar\u0131 \u015fu dakikalarda 438 lira seviyesinde hareket ediyor. \r\n,Alt\u0131n\u0131n ons fiyat\u0131 ise g\u00fcn i\u00e7erisinde 1971 dolara kadar y\u00fckselirken, \u015fu s\u0131ralarda 1950 dolardan i\u015flem g\u00f6r\u00fcyor. ,Uzmanlar ise gram alt\u0131nda 438 lira seviyesin kritik \u00f6nemde oldu\u011funu belirtti. \r\n,Gram alt\u0131n fiyatlar\u0131, ons alt\u0131n ve dolar kurundaki y\u00fckseli\u015fin etkisiyle d\u00fcn tarihi zirvesini 444.38 liraya ta\u015f\u0131rken; Kurban Bayram\u0131 arefesi sebebiyle piyasalar\u0131n yar\u0131m g\u00fcn a\u00e7\u0131k olaca\u011f\u0131 yeni g\u00fcne 441 lira seviyesinden ba\u015flad\u0131. Gram alt\u0131n, g\u00fcn i\u00e7erisinde en d\u00fc\u015f\u00fck 437.39 lira, en y\u00fcksek ise 443.95 lira seviyesini g\u00f6r\u00fcrken; saat 12.15 itibar\u0131yla y\u00fczde 0.81 oran\u0131nda d\u00fc\u015f\u00fc\u015fle 438.76 lira seviyesinde hareket etti. ,Ayn\u0131 dakikalarda \u00e7eyrek alt\u0131n 733 lira, Cumhuriyet alt\u0131n\u0131 da 2 bin 918 liradan sat\u0131l\u0131yor., Alt\u0131n\u0131n ons fiyat\u0131 en y\u00fcksek 1971 dolar seviyesini g\u00f6r\u00fcrken; \u015fu dakikalarda y\u00fczde 0.98 oran\u0131nda d\u00fc\u015f\u00fc\u015fle 1950 dolardan i\u015flem g\u00f6rd\u00fc.