Altında yeni rekor bekleniyor, 600 TL'yi görebilir

Alt\u0131n\u0131n g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc rakamlar\u0131 mutlaka ge\u00e7ti\u011fini an\u0131msatan Elaz\u0131\u011f Kuyumcular Odas\u0131 Ba\u015fkan\u0131 Fikret \u00c7akmac\u0131, \u201cYani 515\u2019li rakamlar\u0131 g\u00f6rd\u00fck, o rakamlar\u0131n \u00fcst\u00fcne kesinlikle \u00e7\u0131kacak. \r\n,G\u00f6r\u00fcnt\u00fc g\u00f6steriyor ki alt\u0131n fiyatlar\u0131n\u0131n eski seviyeleri ge\u00e7ece\u011fini hatta ve hatta 600\u2019l\u00fc rakamlar s\u00f6ylenmeye ba\u015fland\u0131\u201d dedi.,Elaz\u0131\u011f Kuyumcular Odas\u0131 Ba\u015fkan\u0131 Fikret \u00c7akmakc\u0131, alt\u0131nla ilgili son durumu ve sonras\u0131nda ya\u015fanabilecek geli\u015fmeler hakk\u0131nda bilgi verdi. Korona vir\u00fcs\u00fcn ikinci dalgas\u0131 s\u00f6ylentilerinin ba\u015flamas\u0131yla birlikte alt\u0131n\u0131n 515\u2019li rakamlar\u0131 g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc belirten Kuyumcular Odas\u0131 Ba\u015fkan\u0131 Fikret \u00c7akmac\u0131, \u201c\u015eu an biraz daha d\u00fc\u015ft\u00fc. A\u015f\u0131 s\u00f6ylentileri, di\u011fer haberler, ekonomideki verilerin biraz daha d\u00fczelmesiyle alt\u0131n fiyatlar\u0131nda biraz daha gerileme oldu. ,Ancak bizim izledi\u011fimiz ve g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcm\u00fcz kadar\u0131yla ikinci dalgan\u0131n hem \u00fclkemizde hem de yurt d\u0131\u015f\u0131ndaki t\u00fcm \u00fclkelerde devam etmesi hasebiyle alt\u0131n fiyatlar\u0131nda y\u00fckseli\u015fin tekrar olaca\u011f\u0131 kanaatindeyiz. \u015eunu de belirtmek istiyorum ki, alt\u0131n fiyatlar\u0131n\u0131 hi\u00e7 kimse g\u00fcn\u00fc birlik d\u00fc\u015f\u00fcnmesin. \r\n\r\n,Alt\u0131na yat\u0131r\u0131m, uzun vadede olan ve g\u00fcnl\u00fck yat\u0131r\u0131m yap\u0131lacak bir \u015fey de\u011fildir. \u00d6zellikle 6 ayl\u0131k veya bir y\u0131ll\u0131k bir s\u00fcre\u00e7te alt\u0131n yat\u0131r\u0131m\u0131, her zaman yat\u0131r\u0131mc\u0131s\u0131na kazand\u0131rm\u0131\u015ft\u0131r\u201d dedi.,Bu s\u00fcre\u00e7te alt\u0131na 10-15 g\u00fcnl\u00fck bir talep olu\u015ftu ama sonras\u0131nda tamamen bitti. Talep \u015fu an s\u0131f\u0131r noktas\u0131na gelmi\u015f diyebilirim\u201d \u015feklinde konu\u015ftu.\r\n\r\n,Alt\u0131n fiyatlar\u0131n\u0131n y\u00fckselmesi sonras\u0131nda vatanda\u015f\u0131n gram alt\u0131na y\u00f6neldi\u011fini aktaran \u00c7akmac\u0131, \u201cBir \u00e7eyrek alt\u0131n\u0131n 800 lira gibi rakamlara ula\u015ft\u0131\u011f\u0131 d\u00f6nemde gelir d\u00fczeyi d\u00fc\u015f\u00fck vatanda\u015f alam\u0131yor. ,Alt\u0131n\u0131n g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc rakamlar\u0131 mutlaka ge\u00e7ti\u011fine dikkat \u00e7eken Ba\u015fkan \u00c7akmac\u0131, \u201cYani 515\u2019li rakamlar\u0131 g\u00f6rd\u00fck, o rakamlar\u0131n \u00fcst\u00fcne kesinlikle \u00e7\u0131kacak. Bunun hangi tarihte olaca\u011f\u0131n\u0131 kestirmemiz m\u00fcmk\u00fcn de\u011fil. ,Kaynak: \u0130HA,Bundan dolay\u0131, yar\u0131m gramlara, bir gramlara ya da TL baz\u0131nda tak\u0131lara sebep oldu. Bu da vatanda\u015f\u0131n al\u0131m g\u00fcc\u00fcn\u00fc d\u00fc\u015f\u00fcrd\u00fc. ,\u00d6zellikle belirtiyorum, y\u0131l ba\u015f\u0131na kadar alt\u0131n fiyatlar\u0131n\u0131n 500\u2019l\u00fc rakamlar\u0131 ge\u00e7in dilimiz bile s\u00f6ylemek istemiyor. G\u00f6r\u00fcnt\u00fc g\u00f6steriyor ki alt\u0131n fiyatlar\u0131n\u0131n eski seviyeleri ge\u00e7ece\u011fini hatta ve hatta 600\u2019l\u00fc rakamlar s\u00f6ylenmeye ba\u015fland\u0131\u201d ifadelerini kulland\u0131.\r\n\r\n,Karma\u015f\u0131k ortamlarda, \u00fclkelerin ekonomik sava\u015flar\u0131, sava\u015f ve ter\u00f6r olaylar\u0131, di\u011fer olaylar alt\u0131n fiyatlar\u0131nda etkin rol oynuyor. Yaz sezonu itibariyle, malumunuz d\u00fc\u011f\u00fcn, ni\u015fan ve s\u00fcnnet merasimlerinin oldu\u011fu bir d\u00f6nem.,Ancak vir\u00fcsten dolay\u0131 vatanda\u015f da bu merasimlere gitmiyor. Gitmedi\u011fi i\u00e7in de ister istemez talep azald\u0131. Gurbet\u00e7i \u00e7ekildi.