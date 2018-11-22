Altını olanlar dikkat! Çeyrek bugün...

Gram alt\u0131n 209,6 lira, \u00e7eyrek alt\u0131n 343 lira ve Cumhuriyet alt\u0131n\u0131 1.403 liradan i\u015flem g\u00f6r\u00fcyor.\r\n,Alt\u0131n\u0131n gram fiyat\u0131, g\u00fcn\u00fcne y\u00fckseli\u015fle ba\u015flamas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan 209,6 lira seviyesinde dengelendi. ,D\u00fcn, dolar kurundaki de\u011fer kay\u0131plar\u0131na paralel d\u00fc\u015f\u00fc\u015f e\u011filiminde harekete eden ve 208,1 liray\u0131 g\u00f6ren gram alt\u0131n, g\u00fcn\u00fc \u00f6nceki kapan\u0131\u015fa g\u00f6re y\u00fczde 1,34 azal\u0131\u015fla 209 liradan tamamlad\u0131.\r\n\r\n,Bug\u00fcne y\u00fckseli\u015fle ba\u015flayan gram alt\u0131n, saat 10.05 itibar\u0131yla \u00f6nceki kapan\u0131\u015fa g\u00f6re y\u00fczde 0,29 y\u00fckseli\u015fle 209,6 liradan al\u0131c\u0131 buluyor. ,Kapal\u0131\u00e7ar\u015f\u0131'da \u00e7eyrek alt\u0131n 343 lira, Cumhuriyet alt\u0131n\u0131 da 1.403 liradan sat\u0131l\u0131yor.,Son iki g\u00fcnd\u00fcr pozitif seyir izleyen alt\u0131n\u0131n ons fiyat\u0131 ise \u015fu dakikalarda \u00f6nceki kapan\u0131\u015fa g\u00f6re y\u00fczde 0,20 primle 1.227,4 dolardan i\u015flem g\u00f6r\u00fcyor.\r\n\r\n,.