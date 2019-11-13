Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları...

13 Kas\u0131m 2019 anl\u0131k ve g\u00fcncel \u00e7eyrek alt\u0131n al\u0131\u015f fiyatlar\u0131 vatanda\u015flar taraf\u0131ndan merak edilen konular aras\u0131nda geliyor. Peki \u00c7eyrek alt\u0131n ve gram alt\u0131n fiyatlar\u0131 bug\u00fcn ne kadar oldu? \u0130\u015fte alt\u0131n piyasas\u0131nda son durum.,Alt\u0131n\u0131n gram fiyat\u0131 bug\u00fcn 271 lira seviyesinde i\u015flem g\u00f6r\u00fcrken bu fiyatlar\u0131n ard\u0131ndan yat\u0131r\u0131m alt\u0131nlar\u0131nda da de\u011ferler de\u011fi\u015fti. ,\u00c7eyrek alt\u0131n\u0131n sat\u0131\u015f fiyat\u0131 442 liradan i\u015flem g\u00f6r\u00fcrken, 433 liradan geri al\u0131n\u0131yor. ,Yar\u0131m alt\u0131n\u0131n sat\u0131\u015f fiyat\u0131 885 liradan i\u015flem g\u00f6r\u00fcrken, 863 liradan geri al\u0131n\u0131yor. ,Cumhuriyet alt\u0131n\u0131n sat\u0131\u015f fiyat\u0131 1821 liradan sat\u0131l\u0131rken, 1794 liradan geri al\u0131n\u0131yor. 22 ayar bilezi\u011fin gram sat\u0131\u015f fiyat\u0131 248 lira olurken, 246 liradan geri al\u0131n\u0131yor.,\u00c7eyrek alt\u0131n fiyatlar\u0131 bug\u00fcn ne kadar oldu?