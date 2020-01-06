Altını olanlar dikkat! Tarihi rekor geldi, işte son fiyatlar

Jeopolitik riskler \u00e7er\u00e7evesinde alt\u0131n fiyatlar\u0131 h\u0131zla art\u0131\u015f\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyor! Gram alt\u0131n rekor k\u0131rd\u0131, i\u015fte son fiyatlar!,ABD ile \u0130ran aras\u0131ndaki ciddi gerilimler alt\u0131n piyasas\u0131n\u0131 da yukar\u0131 y\u00f6nl\u00fc bask\u0131l\u0131yor. Alt\u0131n fiyatlar\u0131 ge\u00e7ti\u011fimiz haftadan itibaren y\u00fckseli\u015f hareketini s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyor. ,Spot piyasada alt\u0131n\u0131n ons fiyato y\u00fczde 1,59\u2019luk art\u0131\u015fla bin 576 dolar oldu. \u0130\u00e7 piyasada ise gram alt\u0131n 301 liraya ula\u015f\u0131rken, \u00e7eyrek alt\u0131n 495 liradan sat\u0131l\u0131yor.,G\u00fcncel alt\u0131n fiyatlar\u0131:,24 ayar gram alt\u0131n\u0131n sat\u0131\u015f fiyat\u0131 301 lira olurken, \u00e7eyrek alt\u0131n 495 lira, yar\u0131m alt\u0131n 991 lira...,Tam alt\u0131n 1943 lira, Cumhuriyet alt\u0131n\u0131 1999 liradan sat\u0131l\u0131yor.