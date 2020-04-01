Altının yükselişi durdurulamıyor! İşte son oranlar...

Alt\u0131n\u0131n y\u00fckseli\u015fi durdurulam\u0131yor! \u0130\u015fte son oranlar...,Borsa \u0130stanbul K\u0131ymetli Madenler ve K\u0131ymetli Ta\u015flar Piyasas\u0131'nda (KMKTP) standart alt\u0131n\u0131n kilogram\u0131 340 bin 500 liraya y\u00fckseldi.\r\n,Alt\u0131n piyasas\u0131nda, en d\u00fc\u015f\u00fck 338 bin 400 lira, en y\u00fcksek 341 bin 600 liray\u0131 g\u00f6ren standart alt\u0131n\u0131n kilogram fiyat\u0131, g\u00fcn\u00fc \u00f6nceki kapan\u0131\u015fa g\u00f6re y\u00fczde 0,80 art\u0131\u015fla 340 bin 500 liradan tamamlad\u0131. \r\n\r\n,Borsa \u0130stanbul K\u0131ymetli Madenler ve K\u0131ymetli Ta\u015flar Piyasas\u0131'nda (KMKTP), alt\u0131nda ger\u00e7ekle\u015fen toplam i\u015flem hacmi 183 milyon 885 bin 440,74 lira, i\u015flem miktar\u0131 ise 546 kilogram oldu. ,T\u00fcm metallerdeki toplam i\u015flem hacmi ise 184 milyon 599 bin 812,67 lira oldu.\r\n\r\n,Alt\u0131n borsas\u0131nda bug\u00fcn en fazla i\u015flem ger\u00e7ekle\u015ftiren kurumlar Vak\u0131f Kat\u0131l\u0131m Bankas\u0131, Kuveyt T\u00fcrk Kat\u0131l\u0131m Bankas\u0131, \u0130\u015f Bankas\u0131, Senna Kuyumculuk ve K\u0131ymetli Madenler, ve Odeabank \u015feklinde s\u0131raland\u0131.