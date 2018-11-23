Aman dikkat! Instagram profilinize girenler artık...

Instagram profiliniz tamamen de\u011fi\u015fiyor! De\u011fi\u015fim kiminin ho\u015funa gidecek, kiminin de gitmeyecek!\r\n,H\u0131zla b\u00fcy\u00fcyen sosyal medya platformu Instagram, kullan\u0131c\u0131lar\u0131na yeni \u00f6zellikler sunmaya devam ediyor. Ge\u00e7ti\u011fimiz saatlerde yap\u0131lan s\u0131z\u0131nt\u0131 ile birlikte Instagram\u2018\u0131n yeni profil tasar\u0131m\u0131n\u0131 ortaya \u00e7\u0131kart\u0131ld\u0131.\r\n,Kullan\u0131c\u0131lar takip\u00e7i listesini de art\u0131k b\u00f6yle g\u00f6recek.\r\n,Di\u011fer yandan sembollerle g\u00f6sterilen ifadeler de yaz\u0131ya d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcyor. Etiket, IGTV metinlerini g\u00f6r\u00fcyorsunuz...\r\n,\u0130\u015fte Instagram'\u0131n son hali bu \u015fekilde... Instagram tasar\u0131mla birlikte ba\u015fka \u00f6nemli de\u011fi\u015fiklikler de yapacak. \u015eirket, sahte takip\u00e7ileri ve be\u011fenileri platformdan silecek.\r\n,Yani takip\u00e7isi y\u00fcksek olan pek \u00e7ok hesab\u0131n takip\u00e7i say\u0131s\u0131nda ciddi d\u00fc\u015f\u00fc\u015fler olabilir, haz\u0131rl\u0131kl\u0131 olun.\r\n,Platformun resmi ileti\u015fim kanal\u0131ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re yapay zeka ile birlikte geni\u015f kapsaml\u0131 bir temizli\u011fi yap\u0131lacak.\r\n,Bir di\u011fer \u00f6nemli ayr\u0131nt\u0131 da takip\u00e7i ve be\u011fenilerde silinme olmas\u0131 durumunda, ilgili hesaba bildirimin gidecek olmas\u0131.\r\n,Ayn\u0131 zamanda g\u00fcvenli olmayan \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc parti uygulamalar ile hesab\u0131n\u0131z\u0131 ba\u011flad\u0131ysan\u0131z \u015fifrenizi de\u011fi\u015ftirmeniz y\u00f6n\u00fcnde bir uyar\u0131 da alacaks\u0131n\u0131z. \r\n\r\nBu arada Instagram hesab\u0131n\u0131zla ilgili bilmeniz gereken bir m\u00fcthi\u015f \u00f6zellik var!,Instagram profil sayfalar\u0131ndaki bu i\u015fareti fark ettiniz mi? Instagram'\u0131n bomba \u00f6zelli\u011fi i\u00e7inde gizli! Bak\u0131n \u00f6yle bir i\u015fe yar\u0131yor ki...\r\n,\u00d6ncelikle bir dizi ayar yapman\u0131z gerekiyor. \u0130lk olarak Ayarlar'a girin ve \u0130\u015fletme Profiline Ge\u00e7'i se\u00e7in.\r\n,Ard\u0131ndan Sayfa Se\u00e7 butonuna t\u0131klay\u0131n.\r\n,Burada kendinize ait bir Facebook sayfas\u0131 se\u00e7meniz gerekiyor.\r\n,Ard\u0131ndan \u0130leri'ye bas\u0131n.\r\n,\u015eimdi de e-posta ve adres bilgilerini doldural\u0131m. Telefon numaran\u0131z\u0131 gerekmedik\u00e7e payla\u015fmay\u0131n; \u00e7\u00fcnk\u00fc herkes bu numaray\u0131 g\u00f6recek!\r\n,Profiliniz d\u0131\u015far\u0131ya kapal\u0131yla a\u00e7man\u0131z gerekiyor; aksi halde bu \u00f6zelli\u011fi kullanamazs\u0131n\u0131z! O nedenle Gizlili\u011fi De\u011fi\u015ftir sorusunu g\u00f6r\u00fcnce Tamam'a bas\u0131n.\r\n,\u015eimdi profil sayfan\u0131z\u0131 kontrol edin. Evet o simgeler gelmi\u015f; ayr\u0131ca da Tan\u0131t\u0131m\u0131n\u0131 Yap butonu da eklenmi\u015f!\r\n,Dikkat edece\u011finiz \u00fczere e-posta bilgisi girdi\u011fimiz i\u00e7in profil sayfam\u0131zda e-posta g\u00f6nder butonu da yer al\u0131yor.\r\n,Yukar\u0131daki tu\u015fa bast\u0131\u011f\u0131m\u0131zda sizi ka\u00e7 ki\u015finin takip etti\u011finden \u00f6te bilgilere ula\u015fabiliyorsunuz. \u00d6rne\u011fin foto\u011fraflar\u0131n\u0131z\u0131n ka\u00e7 kez g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi\u011fini, profilinizdekilerinin y\u00fczde ka\u00e7\u0131n\u0131n erkek\/kad\u0131n oldu\u011fu gibi detayl\u0131 bilgiler burada...\r\n,Profil sayfan\u0131z\u0131 son bir haftada ziyaret edenlerin say\u0131s\u0131n\u0131 da yine bu k\u0131s\u0131mdan \u00f6\u011frenebiliyorsunuz!\r\n,\u015eimdi de daha \u00f6nce payla\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131z herhangi bir foto\u011frafa bak\u0131n. Altta \u0130statistikleri G\u00f6r butonunu g\u00f6receksiniz!\r\n,Buna bast\u0131\u011f\u0131n\u0131zda sadece o foto\u011frafa \u00f6zel bilgileri g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleyebileceksiniz. Mesela o foto\u011fraf\u0131 g\u00f6r\u00fcp sizin profil sayfan\u0131z\u0131 g\u00f6renlerin say\u0131s\u0131n\u0131 \u00f6\u011frenebilirsiniz.\r\n,Instagram'da payla\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131z Hikayeler'le ilgili de daha detayl\u0131 rakamlar alabilirsiniz. \u00d6rne\u011fin bir hikayenizi ka\u00e7 ki\u015finin g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc g\u00f6rebiliyorsunuz; ancak bir hikayenizin ka\u00e7 kez g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi\u011fini merak ediyor musunuz? Ayn\u0131 ki\u015finin 5 kez hikayenize bakma ihtimalini unutmay\u0131n!\r\n,Instagram'\u0131n \u0130\u015fletme hesab\u0131 \u00f6zelli\u011fi kullan\u0131c\u0131lar\u0131n takip\u00e7i ve foto\u011fraflar\u0131yla ilgili detayl\u0131 analiz yapabilmesini sa\u011flayan bir \u00f6zellik. Herkes \u00fccretsiz olarak kullanabilir!\r\n