Aman dikkat! Sigara dumanına maruz kalmayın... İşte zararları

Kur\u015fun ve bak\u0131r gibi a\u011f\u0131r metaller, g\u00f6z bebeklerinin arkas\u0131ndaki \u015feffaf tabakada, g\u00f6z merce\u011finde toplan\u0131yor. Bu da \u0131\u015f\u0131k demetini g\u00f6z\u00fcn oda\u011f\u0131na ta\u015f\u0131yor ve merce\u011fin puslu g\u00f6r\u00fcnmesinin sebebi katarakta neden olabiliyor.\r\n\r\nSigara i\u00e7mek, diyabetten kaynakl\u0131 g\u00f6rme bozukluklar\u0131n\u0131 da, g\u00f6z\u00fcn retinas\u0131n\u0131 arkas\u0131ndaki kan damarlar\u0131na zarar vererek daha da k\u00f6t\u00fcle\u015ftirebiliyor.,Uzmanlara g\u00f6re, sigara i\u00e7enlerde ya\u015fa ba\u011fl\u0131 "makula dejenerasyonu" (sar\u0131 nokta hastal\u0131\u011f\u0131) ge\u00e7irme riski de \u00fc\u00e7 kat fazla. Makula dejenerasyonu, ki\u015finin merkezi g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fcne zarar verip detaylar\u0131 ay\u0131rt etmesini zorla\u015ft\u0131r\u0131yor.\r\n\r\nSigara i\u00e7enlerde ayr\u0131ca, i\u00e7meyenlere k\u0131yasla ani g\u00f6rme kayb\u0131 riski 16 kat fazla. Bu da g\u00f6ze kan ak\u0131\u015f\u0131n\u0131n bloke oldu\u011fu optik n\u00f6ropati kaynakl\u0131 bir rahats\u0131zl\u0131k olarak ortaya \u00e7\u0131k\u0131yor.,Sigaran\u0131n zararlar\u0131 saymakla bitmiyor. 4800'den fazla farkl\u0131 madde i\u00e7eren sigara duman\u0131, sadece sigaray\u0131 i\u00e7en ki\u015fiyi de\u011fil; dumana maruz kalan ki\u015fiyi de etkiliyor.,Optometri Derne\u011fi'nin dan\u0131\u015fmanlar\u0131ndan optometri uzman\u0131 Aishah Fazlanie, "\u0130nsanlar sigara i\u00e7mek ile kanser aras\u0131ndaki ba\u011f\u0131 biliyor ama bir\u00e7ok sigara i\u00e7menin g\u00f6zleri de etkiledi\u011finin fark\u0131nda de\u011fil. Sigara i\u00e7mek ya\u015fa ba\u011fl\u0131 makuler dejenerasyon gibi g\u00f6rme kayb\u0131 riskini art\u0131r\u0131yor. Bu da sigaray\u0131 b\u0131rakmak i\u00e7in \u00f6nemli bir sebep" diye konu\u015ftu.,Uzmanlar, akci\u011ferler kadar g\u00f6zleri de olumsuz etkileyen ve g\u00f6rme kayb\u0131 riskini art\u0131ran sigaraya kar\u015f\u0131 uyar\u0131yor.\r\n\r\n\u0130ngiltere Kraliyet Ulusal K\u00f6rler Enstit\u00fcs\u00fc (RNIB)'nden yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re; sigara i\u00e7enlerde g\u00f6rme kayb\u0131 riski, i\u00e7meyenlere g\u00f6re iki kat daha fazla. Bunun sebebi ise, t\u00fct\u00fcnden \u00e7\u0131kan duman\u0131n g\u00f6zleri olumsuz etkilemesi.\r\n,Optometri Derne\u011fi'nin anketine g\u00f6re; sigara i\u00e7mek ve g\u00f6rme kayb\u0131 aras\u0131nda ba\u011flant\u0131 oldu\u011fu bilimsel olarak kan\u0131tlanm\u0131\u015f olsa da, \u00fclkede sadece 5 ki\u015fiden 1'i bunun fark\u0131nda.,En \u00e7ok akci\u011ferleri etkiledi\u011fi bilinen sigaran\u0131n v\u00fccudumuzda zarar vermedi\u011fi tek bir yer bile yok. \u00d6yle ki uzmanlar, sigara i\u00e7menin akci\u011ferler kadar g\u00f6zlere de zarar verdi\u011fi konusunda uyard\u0131. \u0130\u015fte sigara i\u00e7menin ve sigaran\u0131n ciddi zararlar\u0131...