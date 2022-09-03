Aman dikkat: Yaşadığınız eklem ağrılarının sebebi olabilir! Doktorlar ‘ağzınıza bile sürmeyin’ diyor

Romatoid artrit, eklem iltihabının sık görülen formudur ve eklemlerin içindeki zarda veya iç organlarda iltihaba yol açar. Kalınlaşan eklem hattı, eklemde ısı artışı, şişme ve ağrıya da neden olur. Günlük yaşamı çok fazla etkileyen bu hastalık kroniktir, yıllarca devam edebilir. Uzmanlara göre, diz başta olmak üzere eklem ağrıları ve şişkinlikle ortaya çıkan sorunun kontrol altına alınması için bazı gıdalardan özellikle uzak durmak gerekiyor. Peki, romatoid artriti tetikleyen besinler neler? Romatoid artrit hastaları nasıl beslenmeli?